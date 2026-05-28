Ο Γιώργος Μυλωνάκης επέστρεψε στην Ελλάδα, ύστερα από τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε, καθώς είχε υποστεί εγκεφαλικό ανεύρυσμα και νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία.

Την είδηση για τη βελτίωση της κατάστασής του και την επιστροφή του στη χώρα μας μετέφερε το πρωί της Πέμπτης (28/5) η Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσα από την εκπομπή Happy Day.

«Πλέον είναι στην Ελλάδα. Είναι σε ένα κέντρο αποκατάστασης στην Ελλάδα. Να πούμε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα και οι καλά γνωρίζοντες λένε ότι μπορεί να είναι και όλα καλά πολύ σύντομα. Εμάς είναι η προσευχή μας και η ευχή μας…Μπορεί να μας βλέπει και ο Γιώργος αυτή τη στιγμή» είπε χαρακτηριστικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η περιπέτεια του Γιώργου Μυλωνάκη ξεκίνησε στις 15 Απριλίου, όταν υπέστη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και χρειάστηκε να νοσηλευτεί για αρκετές ημέρες στη ΜΕΘ. Έπειτα, μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, όπου ακολούθησε πρόγραμμα θεραπείας.