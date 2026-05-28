Παρότι η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία προβλέπεται ήδη από το ελληνικό Σύνταγμα, εξακολουθούν να καταγράφονται μισθολογικές ανισότητες, κυρίως ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, όπως επισήμανε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως κατά την παρουσίαση του σχετικού νομοσχεδίου.

Όπως ανέφερε η υπουργός, βασικός στόχος είναι η αντιμετώπιση των κενών που εξακολουθούν να υπάρχουν, ιδιαίτερα σε ορισμένες ηλικιακές ομάδες και επαγγελματικούς τομείς όπου εντοπίζονται οι μεγαλύτερες μισθολογικές διαφορές.

Η κ. Κεραμέως διευκρίνισε ότι το νομοσχέδιο δεν επιδιώκει την επιβολή ενιαίων μισθών για όλους τους εργαζόμενους, αλλά επικεντρώνεται στις αδικαιολόγητες αποκλίσεις στις αποδοχές. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα του εργαζόμενου να προσφεύγει σε αρμόδιους φορείς ή στη Δικαιοσύνη, εφόσον θεωρεί ότι υφίσταται άνιση μεταχείριση.

Το νέο σχέδιο νόμου αναμένεται να τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση και στη συνέχεια να εισαχθεί στη Βουλή για ψήφιση.