Παρότι η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία προβλέπεται ήδη από το ελληνικό Σύνταγμα, εξακολουθούν να καταγράφονται μισθολογικές ανισότητες, κυρίως ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, όπως επισήμανε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως κατά την παρουσίαση του σχετικού νομοσχεδίου.

Όπως ανέφερε η υπουργός, βασικός στόχος είναι η αντιμετώπιση των κενών που εξακολουθούν να υπάρχουν, ιδιαίτερα σε ορισμένες ηλικιακές ομάδες και επαγγελματικούς τομείς όπου εντοπίζονται οι μεγαλύτερες μισθολογικές διαφορές.

Η κ. Κεραμέως διευκρίνισε ότι το νομοσχέδιο δεν επιδιώκει την επιβολή ενιαίων μισθών για όλους τους εργαζόμενους, αλλά επικεντρώνεται στις αδικαιολόγητες αποκλίσεις στις αποδοχές. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα του εργαζόμενου να προσφεύγει σε αρμόδιους φορείς ή στη Δικαιοσύνη, εφόσον θεωρεί ότι υφίσταται άνιση μεταχείριση.

Το νέο σχέδιο νόμου αναμένεται να τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση και στη συνέχεια να εισαχθεί στη Βουλή για ψήφιση.

Κατά τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων προς απασχόληση

Ο εργοδότης:

  • πρέπει να γνωστοποιεί την αμοιβή ή το μισθολογικό εύρος της θέσης,
  • πρέπει να παρέχει πληροφορίες για τη σχετική συλλογική σύμβαση εργασίας (εφόσον υπάρχει),
  • δεν επιτρέπεται να ζητά πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες αποδοχές του υποψηφίου.

Η διαδικασία πρόσληψης πρέπει να είναι:

  • ουδέτερη ως προς το φύλο,
  • απαλλαγμένη από κάθε μορφή διάκρισης.

Κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης

Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα ίσης αμοιβής για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας.

Η αμοιβή περιλαμβάνει:

  • μισθό,
  • bonus,
  • επιδόματα,
  • αμοιβές υπερωριών,
  • παροχές σε είδος,
  • επαγγελματικές συντάξεις.

Τι μπορεί να ζητήσει ο εργαζόμενος

Ο εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει:

  • το ατομικό επίπεδο αμοιβής του,
  • πληροφορίες για τον μέσο μισθό ανδρών και γυναικών που εκτελούν όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας, χωρίς δυνατότητα ταυτοποίησης προσώπων.

Υποχρεωτικός εσωτερικός έλεγχος μισθολογικού χάσματος

Για επιχειρήσεις και φορείς ισχύουν οι εξής υποχρεώσεις:

  • 250+ εργαζόμενοι → έλεγχος κάθε χρόνο,
  • 150–249 εργαζόμενοι → έλεγχος κάθε 3 χρόνια,
  • 100–149 εργαζόμενοι → έλεγχος κάθε 3 χρόνια από το 2031.

Η υποχρέωση ισχύει και για δημόσιους φορείς.

Τι μπορεί να κάνει ο εργαζόμενος αν θεωρεί ότι υπάρχει διάκριση

Ο εργαζόμενος μπορεί:

  • να προσφύγει στη δικαιοσύνη,
  • να ζητήσει στοιχεία σχετικά με μισθολογικά δεδομένα,
  • να εκπροσωπηθεί από τον Συνήγορος του Πολίτη ή από συνδικαλιστική οργάνωση.

Ένταξη εργαζομένων ΕΣΥ & ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά

  • Νοσηλευτές
  • Βοηθοί νοσηλευτών
  • Οδηγοί & βοηθοί ασθενοφόρων
  • Διασώστες

Δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 62ο έτος ηλικίας

  • Τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης
  • Από αυτά, 12 έτη στις συγκεκριμένες ειδικότητες

