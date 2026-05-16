Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για όσους επιθυμούν να διεκδικήσουν μία θέση εργασίας στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, καθώς βρισκόμαστε ήδη στο Σάββατο και η επίσημη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται οριστικά την προσεχή Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 και ώρα 14:00.

Πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία απασχόλησης στο Δημόσιο μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία αφορά συνολικά 30 θέσεις εργασίας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ 1/2026).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψηφίους Τεχνολογικής (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Οι ειδικότητες και η κατανομή των θέσεων

Οι προσλήψεις αφορούν τέσσερις βασικές ειδικότητες, καλύπτοντας ανάγκες από τη διοικητική υποστήριξη και την ασφάλεια του Μουσείου μέχρι την καθαριότητά του:

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ειδ. ΤΕ Λογιστικού – 2 θέσεις

ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης ειδ. ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων – 22 θέσεις

ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης ειδ. ΔΕ Νυχτοφυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων – 4 θέσεις

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας εσωτερικών χώρων Ειδ. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας εσωτερικών χώρων – 2 θέσεις

Βήμα-βήμα: Πώς και πού θα κάνετε την αίτηση αυτό το Σαββατοκύριακο

Λόγω του ότι η πλατφόρμα κλείνει το μεσημέρι της Δευτέρας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κινηθούν άμεσα και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ψηφιακά.

Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τα εξής βήματα:

Βήμα 1: Είσοδος στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Πολιτισμού στη διεύθυνση https://sox.culture.gov.gr ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης https://www.gov.gr/ και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο Εργασία και ασφάλιση -> Απασχόληση στο δημόσιο τομέα -> Αιτήσεις πρόσληψης προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Βήμα 2: Αυθεντικοποίηση με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Βήμα 3: Μέσα στο μενού της εφαρμογής, επιλέγετε κατά σειρά: «Διαγωνισμοί» → «Κάντε Αίτηση».

Βήμα 4: Συμπληρώνετε προσεκτικά όλα τα απαιτούμενα πεδία. Ανάλογα με την εκπαιδευτική σας βαθμίδα, η αίτηση αντιστοιχεί στο ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή στο ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ.

Βήμα 5: Επισυνάπτετε ψηφιακά τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά κλπ.) και προχωράτε στην οριστική ηλεκτρονική υποβολή.

Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή της Δευτέρας, καθώς η αυξημένη κίνηση στο σύστημα ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις!

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων εργασίας, ΕΔΩ.