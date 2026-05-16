Η Σέλτικ έκανε την ανατροπή και επικράτησε με 3-1 της Χαρτς και πανηγύρισε το 56ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους στη Σκωτία.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι οπαδοί των Κελτών εισέβαλλαν στο αγωνιστικό χώρο και το χάρηκαν με την καρδιά τους.

Ενώ από την άλλη, ο Κυζιρίδης και οι συμπαίκτες του δεν μπορούσαν να το πιστέψουν.

