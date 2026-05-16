Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές πλημμύρισαν το Λονδίνο το Σάββατο (16 Μαΐου), συμμετέχοντας σε δύο αντίπαλες πορείες: την εκδήλωση «Unite the Kingdom», που διοργανώθηκε από τον ακροδεξιό Τόμι Ρόμπινσον, και μια δεύτερη υπέρ της Παλαιστίνης.

Περισσότεροι από 4.000 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν στην πόλη, δημιουργώντας μια λεγόμενη «αποστειρωμένη ζώνη» ανάμεσα στις δύο πορείες. Οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν drones, ιππικό και σκύλους, ενώ τεθωρακισμένα οχήματα τέθηκαν σε ετοιμότητα. Η Μητροπολιτική Αστυνομία χαρακτήρισε την επιχείρηση μία από τις πιο εκτεταμένες των τελευταίων ετών.

Την ίδια ώρα, δεκάδες χιλιάδες φίλαθλοι κατευθύνονταν στο Στάδιο Γουέμπλεϊ για τον τελικό του FA Cup, γεγονός που αύξησε περαιτέρω την πίεση στις αρχές ασφαλείας.

🚨NEW: An aerial shot shows the size of the crowd currently marching towards Parliament Square for the ‘Unite the Kingdom’ event pic.twitter.com/m9qP24nwNU — GB Politics (@GBPolitcs) May 16, 2026

Η πορεία «Unite the Kingdom» και τα συνθήματαΛονδίνο

Οι διαδηλωτές της εκδήλωσης «Unite the Kingdom» συγκεντρώθηκαν στην Kingsway και κινήθηκαν προς τη Whitehall και το Parliament Square. Πολλοί κρατούσαν βρετανικές σημαίες και φώναζαν συνθήματα όπως «θέλουμε τον Στάρμερ εκτός». Ορισμένοι φορούσαν κόκκινα καπέλα με το σύνθημα «Make England Great Again (Mega)», ενώ άλλοι είχαν τυλιχθεί με σημαίες της Βρετανίας.

Η φιλοπαλαιστινιακή κινητοποίηση

Η ξεχωριστή πορεία υπέρ της Παλαιστίνης, με αφορμή την Ημέρα της Νακμπά, ξεκίνησε από το Kensington και κατευθύνθηκε προς το Waterloo Place μέσω του Piccadilly. Η Ημέρα της Νακμπά αναφέρεται στην εκδίωξη των Παλαιστινίων το 1948, κατά τη δημιουργία του Ισραήλ.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν σημαίες και πλακάτ με συνθήματα όπως «τσακίστε την ακροδεξιά» και «Απελευθερώστε τους Παλαιστινίους Ομήρους», ενώ πολλοί φορούσαν κεφίγιε, σύμβολο αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό.

Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας και συλλήψεις στο Λονδίνο

Η Μητροπολιτική Αστυνομία έκανε λόγο για μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις αστυνόμευσης των τελευταίων ετών. Στους δρόμους βρέθηκαν έφιπποι αστυνομικοί, σκύλοι, drones και τεθωρακισμένα οχήματα, ενώ δημιουργήθηκε «ζώνη ασφαλείας» για την αποφυγή επεισοδίων.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ήδη δύο συλλήψεις κοντά στον σταθμό Euston, καθώς οι συγκεντρώσεις εξελίσσονταν υπό έντονη επιτήρηση.

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται «σε μάχη για την ψυχή της Βρετανίας», κατηγορώντας τους διοργανωτές ότι «προωθούν το μίσος και τον διχασμό». Η Μητροπολιτική Αστυνομία υπενθύμισε ότι στην αντίστοιχη κινητοποίηση του περασμένου Σεπτεμβρίου συμμετείχαν από 110 έως 150 χιλιάδες άνθρωποι, επισημαίνοντας την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης.