Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από το μεσημέρι του Σαββάτου στην Ιστιαία της Εύβοιας, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Evia Online, αυτοκίνητο που οδηγούσε μία γυναίκα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε σε χαράδρα βάθους περίπου δέκα μέτρων, στην περιοχή του Πύργου στον Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα από το όχημα.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω ιατρική φροντίδα.