Την περασμένη Κυριακή στο τέλος του παιχνιδιού του Oλυμπιακού με τον ΠΑΟΚ (1-1) o προπονητής των φιλοξενούμενων Ραζβάν Λουτσέσκου μιλώντας στις κάμερες, αφού έδωσε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, έδωσε και τη δική του εξήγηση γιατί αυτό τελικά συνέβη.

«Η ΑΕΚ διαχειρίστηκε καλύτερα τις καταστάσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν. Είχαν λιγότερα παιχνίδια στην Ευρώπη, τους βοήθησε και αυτό. Είχαν μια συνέπεια στην απόδοσή τους» είπε.

Ο Λουτσέσκου δεν είχε μπροστά του όλα τα στοιχεία και έκανε ένα λάθος. Η ΑΕΚ έδωσε μέσα στη χρονιά περισσότερα παιχνίδια στην Ευρώπη από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό γιατί έδωσε έξι στα προκριματικά του περασμένου καλοκαιριού κι έφτασε μέχρι τον προημιτελικό του Κόνφερενς Λιγκ.

Δεν ήταν ο αριθμός των αγώνων αυτό που έκανε τη διαφορά. Αλλά παραδόξως ο ρουμάνος προπονητής έχει ένα δίκιο. Αλλο είναι η συμμετοχή στο Conference League κι άλλο στο Europa League, πόσο μάλλον στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις δυσκόλεψε πάρα πολύ τη σεζόν του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Η διεκδίκηση του πρωταθλήματος έγινε πιο δύσκολη από όσα περίμεναν. Φυσικά δύσκολη λόγω της συμμετοχής στη league phase του Europa League έγινε και η σεζόν του Παναθηναϊκού. Αλλά αυτός από τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος παραιτήθηκε νωρίς.

Πάντοτε

Αυτό που υπογράμμισε ο Λουτσέσκου δεν είναι κάτι καινούργιο για το ελληνικό πρωτάθλημα. Πάντοτε αυτοί που μπλέκουν λίγο με την Ευρώπη, δυσκολεύονται στο να κερδίσουν τον τίτλο στην Ελλάδα. Ο ίδιος ο ΠΑΟΚ είναι ένα ωραίο παράδειγμα.

Τη χρονιά που κέρδισε και μάλιστα αήττητος το πρώτο του πρωτάθλημα στην εποχή του Ιβάν Σαββίδη, τη σεζόν 2018-19, επί της ουσίας εγκατέλειψε τη συμμετοχή του στο Europa League χάνοντας παιχνίδια από ομάδες όπως η Μπάτε Μπορίσοφ και η Βίντι, που σαφώς και δεν ήταν ποιοτικότερες από εκείνον τον ΠΑΟΚ. Φέτος στην αρχή της χρονιάς κυκλοφορούσε στη Θεσσαλονίκη η πληροφορία ότι θα γίνει κάτι ανάλογο κι ότι ο Λουτσέσκου είχε πει στον Ιβάν Σαββίδη ότι αν ο ΠΑΟΚ θέλει να κατακτήσει το πρωτάθλημα για να γιορτάσει τα 100 του χρόνια θα πρέπει να αφήσει στην άκρη οτιδήποτε άλλο – με πρώτο και σημαντικότερο την ίδια του την ευρωπαΐκή παρουσία.

Νομίζω ωστόσο ότι κάτι τέτοιο δεν ειπώθηκε ποτέ μεταξύ του Λουτσέσκου και του Σαββίδη. Για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί με τη νέα φόρμουλα διεξαγωγής των ευρωπαϊκών διοργανώσεων (και τη σύσταση των περίφημων league phase) μπορείς να γλυτώσεις την καταπόνηση μόνο αν δεν προκριθείς από τα προκριματικά.

Αν προκριθείς είναι δεδομένο ότι αν αγωνίζεται στο Europa League ή στο Τσάμπιονς Λιγκ (κυρίως…) σε περιμένουν οκτώ πολύ δύσκολα παιχνίδια: δεν γίνεται να γλυτώσεις την καταπόνηση. Δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις με τους αναπληρωματικούς σου γιατί θα γνωρίσεις απίστευτους εξευτελισμούς.

Και δεν μπορείς να μην προσπαθήσεις να φτάσεις σ’ αυτές τις league phase παίρνοντας προκρίσεις από τα καλοκαιρινά προκριματικά για τον απλούστατο λόγο ότι τα χρήματα που κερδίζεις με την παρουσία σου σε αυτές είναι πλέον πάρα πολλά. Δεν γίνεται να τα αγνοείς. Θυμίζω ότι τα χρήματα που εξασφαλίζει μια ομάδα που αγωνίζεται στο Europa League είναι διπλάσια (και βάλε…) από αυτά που εισπράττει αν συμμετέχει στο Conference League. Για το τι λεφτά παίρνει μια ομάδα συμμετέχοντας στο Τσάμπιονς Λιγκ δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω το παραμικρό.

Ενδιαφέρον

Η παρατήρηση του Λουτσέσκου έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν τη δούμε ως μια στιγμή προβληματισμού για τις ελληνικές ομάδες γενικότερα. Αυτό που μπορεί κανείς να καταλάβει εύκολα με βάση τη δήλωση του ρουμάνου προπονητή είναι ότι για να μπορείς πλέον να ανταπεξέλθεις σε ένα τόσο βαρύ και σκληρό πρόγραμμα το οποίο δημιουργείται από τη συμμετοχή σου σε ομίλους ευρωπαϊκών διοργανώσεων αλλά και την ανάγκη σου να διεκδικήσεις το πρωτάθλημα, θα πρέπει να έχεις πολλούς ποδοσφαιριστές διαθέσιμους να στελεχώσουν την αρχική εντεκάδα σου χωρίς να πέφτει η ποιότητά της. Παίκτες ισάξιους και όχι απλά πολλούς.

Ομοιότητα

Στο εφετινό πρωτάθλημα πήραν μέρος διεκδικώντας το τρεις ομάδες με πολλές διαφορές, αλλά και μία μεγάλη ομοιότητα. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ (που το έχασαν) και η ΑΕΚ (που το κατέκτησε) ήταν ομάδες που βασίστηκαν πάρα πολύ σε μία βασική ενδεκάδα. Η βασική εντεκάδα του Ολυμπιακού ήταν αυτή με τα παιδιά του Μεντιλίμπαρ που κατέκτησαν πριν από δύο χρόνια το Conference League και πέρυσι το νταμπλ.

Κάποιοι από τους νεοφερμένους αγωνίστηκαν αρκετά (ο Ταρέμι κι ο Νασιμέντο π.χ.) και κάποιοι ελάχιστα (ο Σιπιόνι, ο Λουίζ, ο Κλέιτον κ.λπ.) αλλά αυτό που κανείς καταλαβαίνει είναι ότι αν ο βάσκος προπονητής μπορούσε να χρησιμοποιεί μόνο τα παιδιά του θα το έκανε πολύ ευχαρίστως. Το ίδιο ωστόσο ισχύει, όπως αποδείχτηκε, και για τον Λουτσέσκου και τον ΠΑΟΚ. Ο Ρουμάνος προπονητής αγαπάει το rotation περισσότερο από τον προπονητή του Oλυμπιακού. Kι αυτός όμως, όταν έχασε εξαιτίας τραυματισμών κάποιους βασικούς παίκτες, δεν κατάφερε να παρουσιάσει έναν ΠΑΟΚ εξίσου αξιόπιστο ίσως γιατί παίκτες όπως ο Κωνσταντέλιας, ο Μεϊτέ, ο Παβλένκα, ο Ζίφκοβιτς, ο Τάισον δεν είναι απλό να έχουν ισάξιους αναπληρωματικούς.

Βασικούς και αναπληρωματικούς ωστόσο είχε και ο Νικόλιτς που κέρδισε το πρωτάθλημα. Εννέα τουλάχιστον παίκτες της ΑΕΚ σπανίως έβγαιναν από την εντεκάδα: είναι ο Στρακόσα, ο Ρότα, ο Ρέλβας, ο Μουκουντί, ο Μαρίν, ο Πινέδα, ο Γιόβιτς, ο Κοϊτά και ο Βάργκα. Αποτελεί σίγουρα κατόρθωμα του σέρβου τεχνικού ότι δεκαπέντε (!) τουλάχιστον ποδοσφαιριστές περίμεναν την ευκαιρία να αγωνιστούν χωρίς να γκρινιάζουν. Αλλά το ότι στην ΑΕΚ υπήρχε μια εντεκάδα βασικών και πολλοί μόνιμοι αναπληρωματικοί δεν χωρά αμφιβολία.

Ερώτηση

Το πρακτικό αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι αυτό που λέει ο Λουτσέσκου, ότι δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ ακριβώς επειδή στην Ευρώπη έδωσαν σκληρότερα ματς από την ΑΕΚ πλήρωσαν το κόστος στο πρωτάθλημα. Κάπου εδώ γεννήθηκε η πρώτη σοβαρή ερώτηση που αφορά την επόμενη χρονιά. Το καταλαβαίνουν αυτό οι ομάδες που θέλουν και πρωταθλητισμό να κάνουν και στην Ευρώπη να είναι αξιοπρεπείς και διεκδικητικές; Την απάντηση θα την έχουμε σχετικά γρήγορα. Θα δούμε αρχικά τι είδους μεταγραφές θα κάνουν. Και στη συνέχεια θα διαπιστώσουμε νωρίς και γρήγορα αν οι προπονητές που θα έχουν τις τύχες τους θα στηριχθούν σε περισσότερους από 14-15 ποδοσφαιριστές όπως συνέβη φέτος.