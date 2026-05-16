Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων θα εφαρμοστεί στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, από τις 23:00 έως τις 05:00 της επόμενης ημέρας, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, στο τμήμα μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ5 (Παπαγεωργίου) και Κ6 (Μετεώρων). Η διακοπή θα αφορά το ρεύμα κυκλοφορίας από την περιοχή του ΤΙΤΑΝ, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία (Δημοτικό Γήπεδο).

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία, με διοχέτευση των οχημάτων μέσω του κέντρου της πόλης και ενδεικτικά μέσω της Λεωφόρου Στρατού, με την αντίστοιχη πληροφοριακή σήμανση.

Παράλληλα, τα οχήματα που κινούνται από τη Δυτική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό (ρεύμα προς ανατολικά) θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς Σκλαβενίτη (Ευκαρπία) και στη συνέχεια μέσω των οδών Γιάννη Ρίτσου και Θησέως προς τη Λεωφόρο Στρατού.

Επιπλέον, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος οχημάτων προς την Εσωτερική Περιφερειακή Οδό (ρεύμα προς ανατολικά) από τη ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων.

Η Τροχαία Θεσσαλονίκης απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με την οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και κυκλοφοριακών προβλημάτων.