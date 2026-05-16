Στα διαδικαστικά της τελικής ευθείας για την ανακοίνωση του νέου κόμματος βρίσκονται στο στρατόπεδο του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα -στο στρατηγείο της Αμαλίας εργάζονται πυρετωδώς ώστε να είναι έτοιμοι για τις σχετικές ανακοινώσεις όσο το δυνατόν νωρίτερα, ακόμα και στο τέλος Μαΐου, αν και εφόσον έχουν κλείσει όλα τα πολιτικά και τεχνικά προαπαιτούμενα, μεταξύ των οποίων το κείμενο της διακήρυξης.

Η επίσπευση, ενδεχομένως πριν καν μπει ο «θεριστής» Ιούνιος που έβαλε στο τραπέζι ως χρονικό ορόσημο ο Τσίπρας στο Χαλάνδρι, έρχεται με δεδομένη την ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στις 21 του μήνα, αλλά και εν μέσω της σφοδρής σύγκρουσης που επικρατεί μεταξύ του Μεγάρου Μαξίμου και του ΠΑΣΟΚ, με επίκεντρο το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη.

Σε αυτό το πλαίσιο, διερευνάται η πιθανότητα η ιδρυτική εκδήλωση να γίνει στο κέντρο της Αθήνας, και συγκεκριμένα στο Θησείο, την τελευταία εβδομάδα του μήνα, χωρίς ωστόσο ακόμα να έχει «κλειδώσει» ο χώρος και ο χρόνος.

Ενδεικτικό πως όλες οι κινήσεις επιταχύνονται είναι και οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά, στην οποία η φημολογία για αποχωρήσεις και μαζικές ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών εντείνεται -ενώ οι πρώτη εξ αυτών είναι ήδη γεγονός: ο βουλευτής Ροδόπης, Φερχάτ Οζγκιούρ, δημοσιοποίησε την ανεξαρτητοποίησή του (15/05) με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής. Ο συγκεκριμένος θεωρείται εδώ και καιρό «κλειδωμένη» μεταγραφή στο νέο κόμμα Τσίπρα, καθώς στην Αμαλίας έχουν γι’ αυτόν ιδιαίτερα καλή γνώμη και εκτιμούν εδώ και καιρό πως κινείται στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο πρώην πρωθυπουργός για τα στελέχη που θέλουν να ενταχθούν στη νέα προσπάθεια. Αντίστοιχη φημολογία ανεξαρτητοποίησης αργά ή γρήγορα, στην ρευστή κατάσταση που επικρατεί στη Νέα Αριστερά, υπάρχει μεταξύ άλλων για τον Αλέξη Χαρίτση και την Εφη Αχτσιόγλου.

Στο πλαίσιο της αναταραχής στη ΝΕΑΡ εντάσσεται και η αποχώρηση του Αριστείδη Μπαλτά από το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος, με αφορμή διαρροή από την συνεδρίαση της περασμένης Πέμπτης πως διαφωνεί με τις διαθέσεις αποχώρησης που ακούγονται για τους βουλευτές πιο κοντά στο πνεύμα Χαρίτση και πως ο ίδιος θα παραμείνει στην ΝΕΑΡ -δήλωση που στην επιστολή παραίτησής του διαψεύδει.

Σε παρόμοια αναστάτωση βρίσκονται στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και εκεί διψήφιος αριθμός βουλευτών, για κάποιους ακόμα και τα 2/3 της σημερινής ΚΟ, εμφανίζονται διατεθειμένα να ακολουθήσουν το νέο εγχείρημα Τσίπρα -παρότι οι δικές τους δεν φαίνεται πως θα είναι οι πρώτες ενσωματώσεις που αναμένονται.