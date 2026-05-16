Στο ιστορικό κτίριο της οδού Σοφοκλέους 8-10, εκεί όπου για δεκαετίες χτυπούσε η καρδιά του ελληνικού χρηματιστηρίου, η ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο επίκεντρο. Όχι μέσα από δείκτες και συναλλαγές, αλλά μέσα από πραγματικές ιστορίες ανθρώπων που κατάφεραν να μετατρέψουν μια ιδέα, μια οικογενειακή επιχείρηση ή ένα μικρό παραγωγικό εγχείρημα σε παράδειγμα ανάπτυξης και εξωστρέφειας.

Η μεγαλύτερη χορηγική πρωτοβουλία

Η Allwyn Hellas και η Endeavor Greece γιόρτασαν τα δέκα χρόνια του Allwyn Forward — του προγράμματος που ξεκίνησε το 2016 ως OPAP Forward και εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη χορηγική πρωτοβουλία στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η ένταξη 19 νέων επιχειρήσεων στον νέο κύκλο του προγράμματος, ανεβάζοντας συνολικά τις συμμετέχουσες εταιρείες στις 100.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση, οι επιχειρήσεις που έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα συνδέονται σήμερα με περισσότερες από 4.000 άμεσες και 28.000 έμμεσες θέσεις εργασίας, ενώ ο συνολικός πρόσθετος κύκλος εργασιών που δημιουργήθηκε μέσα στη δεκαετία φτάνει τα 684 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, το κλίμα της βραδιάς δεν περιστράφηκε μόνο γύρω από τους αριθμούς. Κυριάρχησαν οι προσωπικές διαδρομές, οι ιστορίες ανάπτυξης και η αίσθηση ότι η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει ουσιαστικό αποτύπωμα τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, όταν έχει πρόσβαση σε τεχνογνωσία, δίκτυα και καθοδήγηση.

Στα ελληνικά

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas, Jan Karas, επιλέγοντας να μιλήσει στα ελληνικά, έδωσε προσωπικό τόνο στην εκδήλωση. «Είμαι περήφανος για το πόσο μακριά έχει φτάσει αυτό το πρόγραμμα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι οι 100 επιχειρήσεις του Forward αποδεικνύουν τι μπορεί να πετύχει η ελληνική αγορά όταν έχει ουσιαστική στήριξη. «Τα καλύτερα είναι μπροστά», πρόσθεσε, στέλνοντας μήνυμα συνέχειας για την επόμενη δεκαετία.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Allwyn Hellas, Οδυσσέας Χριστοφόρου, ο οποίος υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα ξεπέρασε κάθε αρχική προσδοκία. Ανακοινώνοντας την ένταξη των 19 νέων επιχειρήσεων, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της συνεργασίας με την Endeavor Greece, σημειώνοντας ότι το Forward απέδειξε στην πράξη πως μια μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να εξελιχθεί σε success story όταν βρεθεί στο κατάλληλο περιβάλλον υποστήριξης και δικτύωσης.

Οι 19 εταιρείες

Από την πλευρά της Endeavor Greece, η πρόεδρος Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου ανέδειξε τον ευρύτερο ρόλο της επιχειρηματικότητας στην οικονομία, επισημαίνοντας ότι κάθε επιχείρηση που αναπτύσσεται δεν ενισχύει μόνο τον εαυτό της, αλλά συμβάλλει συνολικά στην εθνική οικονομία και την απασχόληση.

Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρέθηκαν οι 19 νέες εταιρείες που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Επιχειρήσεις από κλάδους όπως τρόφιμα και ποτά, τουρισμός, παραγωγή, design, τεχνολογία και ψηφιακές υπηρεσίες, ανάμεσά τους οι Attrativo, Ask2Travel, Design Pergola, Ma Cherie, Rezos Brands, Nef-Nef, Ούζο Πλωμαρίου, Ροδούλα, Zeo Bakers, Alterra, Petronuts, Τρικαλινός, Vassaltis, Mytilos, Energiers, Sun of a Beach και Survey Digital, συνθέτουν το νέο παραγωγικό μωσαϊκό της ελληνικής οικονομίας με βλέμμα στις διεθνείς αγορές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η παρουσία του John Josephakis, Global Vice President της NVIDIA για High Performance Computing, AI και Supercomputing, ο οποίος ανέδειξε τις προοπτικές που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη για την ελληνική οικονομία. Όπως τόνισε, η αξιοποίηση του AI δεν αποτελεί πλέον επιλογή αλλά όρο ανταγωνιστικότητας, ενώ αναφέρθηκε ειδικά σε τομείς όπου η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει πλεονέκτημα, όπως η ναυτιλία, η ενέργεια, οι τράπεζες, η φαρμακοβιομηχανία και η παραγωγή.

Η αναφορά στον «Δαίδαλο»

Στο πλαίσιο αυτό, ξεχώρισε και η αναφορά στον «Δαίδαλο», τον νέο εθνικό υπερυπολογιστή που αναμένεται να εγκατασταθεί στο Λαύριο το καλοκαίρι του 2026 και να λειτουργήσει ως βασικός πυλώνας του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας μέσω του AI Factory Pharos.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τις βραβεύσεις επιχειρήσεων και ανθρώπων που ξεχώρισαν στη δεκαετή πορεία του Forward. Η Βεζύρογλου Farm βραβεύτηκε για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καταγράφοντας αύξηση 187%, ενώ το βραβείο ταχύτερης οικονομικής ανάπτυξης απονεμήθηκε στη Mailo’s The Pasta Project, η οποία παρουσίασε ανάπτυξη 2.413%, επεκτείνοντας το δίκτυό της από έξι σε 39 καταστήματα.

Μέντορες και συνοδοιπόροι

Βραβείο κορυφαίας εξαγωγικής δραστηριότητας απέσπασε η Ari Foods από τη Θεσσαλονίκη, ενώ το Pharm24.gr διακρίθηκε για τη συνεπή και ενεργή συμμετοχή του στο πρόγραμμα.

Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν και οι στιγμές αναγνώρισης των ανθρώπων που στήριξαν το πρόγραμμα ως μέντορες και συνοδοιπόροι. Ο Ιωάννης Μανδάλας της Mediterra τιμήθηκε για τη συνολική του προσφορά, ενώ ξεχωριστή αναφορά έγινε στον Χρήστο Παπαδημητρίου για τη διαχρονική υποστήριξη και τον χρόνο που αφιέρωσε ως μέντορας. Τέλος, στο πρόσωπο του Μιλτιάδη Κορνάρου τιμήθηκε συνολικά η αξία της εμπειρίας όταν αυτή μεταδίδεται με γενναιοδωρία στη νέα γενιά επιχειρηματιών.