Στα προγράμματα που υλοποιεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), όπως ο κοινωνικός τουρισμός, οι «Ημέρες Καριέρας», τα προγράμματα για γυναίκες και οι παιδικές κατασκηνώσεις, αναφέρθηκε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις πέντε» της ΕΡΤnews, με τους Δ. Κοτταρίδη και Ν. Κασιμάτη.

Η κ. Χορμόβα αποκάλυψε ότι «έγιναν 816.000 αιτήσεις» για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, ενώ το site της ΔΥΠΑ δέχθηκε πάνω από 1.000.000 επισκέψεις μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Όπως είπε, δημιουργήθηκε ξεχωριστή ιστοσελίδα αποκλειστικά για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, ώστε να αποφευχθεί υπερφόρτωση του συστήματος.

«Στην ίδια διαδρομή πάνε οι ωφελούμενοι. Έχουμε αναρτήσει μόνο τα αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού κατηγορία-κατηγορία, ώστε να μην υπάρχει υπερφόρτωση και να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι αυτοί», σημείωσε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ.

Οι δικαιούχοι λαμβάνουν το voucher και μέσω του ιστότοπου μπορούν να επιλέξουν περιοχή και κατάλυμα μέσω διαδραστικού χάρτη. Από εκεί και πέρα, η συνεννόηση γίνεται απευθείας μεταξύ ωφελούμενου και παρόχου, χωρίς εμπλοκή της ΔΥΠΑ.

Η κ. Χορμόβα ανέφερε ότι υπάρχουν περισσότερα από 1.500 καταλύματα διαθέσιμα, τόσο σε ξενοδοχεία όσο και σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Υπογράμμισε ότι πραγματοποιούνται πολλές αυτοψίες και έλεγχοι κάθε καλοκαίρι, ενώ οι καταγγελίες που υποβάλλονται εξετάζονται διεξοδικά.

Όπως τόνισε, «υπάρχουν ποινές που επιβάλλονται σε παρόχους», ωστόσο η γενική εικόνα είναι θετική, καθώς «φαινόμενα που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια έχουν εξαλειφθεί». Παράλληλα, ακόμα και τον Αύγουστο, περίοδο υψηλής ζήτησης, διατίθενται δωμάτια στους δικαιούχους του προγράμματος.

Δυσκολίες τον Αύγουστο και αυξημένες επιδοτήσεις

Αναφερόμενη στη δυσκολία εξεύρεσης καταλυμάτων τον Αύγουστο, η διοικήτρια επισήμανε ότι «όποιος επιχειρεί να κλείσει διακοπές εκείνη την περίοδο αντιμετωπίζει αυξημένη δυσκολία». Για τον λόγο αυτό, η ΔΥΠΑ έχει δώσει αυξημένη επιδότηση στα καταλύματα κατά την υψηλή τουριστική περίοδο, ώστε να διευκολύνει τη διάθεση των δωματίων.

Καταγγελίες και ενστάσεις

Για τις περιπτώσεις παραπόνων, η κ. Χορμόβα τόνισε ότι η ΔΥΠΑ ζητά οι καταγγελίες να υποβάλλονται με πλήρη στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του ονοματεπωνύμου και του ΑΦΜ της επιχείρησης. «Πρέπει να εξαιρούνται από το μητρώο παρόχων όσοι παραβιάζουν τους όρους», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν επιβληθεί χρηματικές ποινές.

Αναφορικά με τη διαδικασία των ενστάσεων, ανέφερε ότι «το Σάββατο στις 11 π.μ. ανοίγει η υποβολή των ενστάσεων μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ» και πως στόχος είναι η ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων εντός της επόμενης εβδομάδας. Παράλληλα, κάλεσε όσους έχουν εισόδημα άνω των 80.000 ευρώ να μην υποβάλλουν ένσταση, καθώς αυτό καθυστερεί τη διαδικασία.

70.000 vouchers για παιδικές κατασκηνώσεις

Για το πρόγραμμα των παιδικών κατασκηνώσεων, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ γνωστοποίησε ότι θα δοθούν 70.000 vouchers. Όπως είπε, «χθες υπεγράφη η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση» και εντός της εβδομάδας θα ανοίξει η πλατφόρμα αιτήσεων.

Σύμφωνα με την ίδια, οι πολύτεκνες οικογένειες δεν έχουν μοριοδότηση, αλλά δικαιούνται συμμετοχή στο πρόγραμμα εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια και δεν λαμβάνουν άλλη παροχή. Προτεραιότητα δίνεται επίσης στις μονογονεϊκές οικογένειες, με αυξημένη μοριοδότηση.

Ημέρες Καριέρας και προγράμματα για γυναίκες

Η κ. Χορμόβα ανακοίνωσε ότι το επόμενο Σάββατο θα πραγματοποιηθούν «Ημέρες Καριέρας» στον Πειραιά, με έμφαση στη γαλάζια οικονομία, στο πλαίσιο του «Μήνα Θάλασσας» του Δήμου Πειραιά. Συνολικά θα συμμετάσχουν περισσότερες από 30 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε θαλάσσια επαγγέλματα.

Όπως ανέφερε, οι «Ημέρες Καριέρας» έχουν ήδη οδηγήσει σε πάνω από 13.000 προσλήψεις, χωρίς επιδότηση θέσης εργασίας. «Ελπίζω το άλλο Σάββατο να έχουμε πανηγυρική ανακοίνωση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, αναφερόμενη στα προγράμματα για γυναίκες, υπογράμμισε ότι συνεχίζεται το πρόγραμμα των 10.000 θέσεων, εκ των οποίων οι 5.000 αφορούν πλήρη και οι υπόλοιπες μερική απασχόληση. «Το ενδιαφέρον είναι ότι ολοένα και περισσότερες θέσεις μετατρέπονται σε πλήρους απασχόλησης, λόγω της υψηλής ζήτησης», ανέφερε η κ. Χορμόβα.