Ο Ντάνιελ Ρικιάρντο αποκάλυψε ότι το τέλος της καριέρας του στην F1 ήρθε όταν συνειδητοποίησε ότι το πρόγραμμά του κατά τη διάρκεια των αγώνων ήταν «κάθε άλλο από το κανονικό».

Ο Ρικιάρντο απόλαυσε μια 13χρονη καριέρα στην F1, με την πιο επιτυχημένη περίοδο να έρχεται κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Red Bull .

Την τελευταία του χρονιά, ο Ricciardo αγωνίστηκε για την RB μαζί με τον Yuki Tsunoda , αλλά αποχώρησε από την ομάδα μετά το Grand Prix της Σιγκαπούρης, τερματίζοντας την καριέρα του στην F1.

Έχοντας απολαύσει περισσότερο προσωπικό χρόνο από τότε που κρέμασε το κράνος του, ο Ricciardo παραδέχτηκε ότι έχει εκπλαγεί από το πόσο χαοτικός μπορεί να είναι ο τρόπος ζωής ενός οδηγού της F1.

«Συνήθισα το πόσο έντονο ήταν το πρόγραμμα, το paddock, όλα αυτά, και αυτό έγινε φυσιολογικό.»

«Αλλά τώρα που είμαι έξω από αυτό, σκέφτομαι “Α, αυτό ήταν κάθε άλλο παρά φυσιολογικό”.»