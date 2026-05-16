Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στη Formula1 με πρωταγωνιστή – τι άλλο – την υβριδική τεχνολογία που μάλλον βρίσκεται σε στάδιο αναθεώρησης. Και όλα αυτά σε μια περίοδο που αρκετοί οδηγοί σκέφτονται την λήξη της καριέρα τους, όπως ο Χάμιλτον που οι ασθενικές επιδόσεις του στη Ferrari και φέτος ίσως τον αναγκάσουν να δηλώσει δημόσια την αποχώρηση του από το άθλημα που έχει υπηρετήσει κοντά δύο δεκαετίες. Μπαράζ δημοσιευμάτων θέλουν τον βρετανό πρωταθλητή να ετοιμάζεται να κρεμάσει τα παπούτσια του και να δίνει τη θέση του σε νεότερο πιλότο – που ίσως η Ferrari να τον έχει ήδη έτοιμο.

Ο πρώην πιλότος, Ραλφ Σουμάχερ πριν λίγες ημέρες έκανε μια δήλωση που αναφέρει ξεκάθαρα ότι οι δύο έμπειροι πιλότοι, Χάμιλτον και Αλόνσο θα πρέπει να αποχωρήσουν από τη Formula1. Ότι ήταν να δώσουν το έδωσαν ανέφερε ο Σουμάχερ και ότι «οι θέσεις τους στο grid θα έπρεπε να ανήκουν σε νέα ταλέντα.» Για να συμπληρώσει ότι ο «Ο Χάμιλτον και ο Αλόνσο πέρασαν υπέροχα στη Formula 1. Αλλά τώρα είναι η ώρα να βγουν από τα μονοθέσια και να δώσουν την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους». Στο πεδίο των αντιδράσεων των πιλότων για τις υβριδικές μηχανές η FIA φαίνεται ότι άκουσε τις φωνές των οδηγών και δεν αποκλείεται μέσα στο 2027 να τα …γυρίσει.

Η FIA αναμένεται να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στους κινητήρες της Formula 1 για το 2027 με στόχο να ανακόψει την εξάρτηση από την ηλεκτρική ενέργεια μετά τις έντονες διαμαρτυρίες. Το πρώτο βήμα θα είναι ο περιορισμός των προβλημάτων διαχείρισης ενέργειας και το φαινόμενο «super-clipping», το οποίο επηρέασε έντονα τους πρώτους αγώνες της χρονιάς.

Το συγκεκριμένο πρόβλημα εστιάζεται στο γεγονός ότι τα μονοθέσια έχουν μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις ευθείες με αποτέλεσμα να «κόβουν» απότομα ταχύτητα στις στροφές, κάτι που έφερε «βατερλό» στον τρόπο οδήγησης.

Ο περσινός πρωταθλητής Λάντο Νόρις δεν μάσησε τα λόγια του και συνέπλευσε με την αιχμηρή γνώμη του Μαξ Φερστάπεν αναφέροντας: «Πετάξτε τις μπαταριές από τα μονοθέσια!»

Ο Νόρις τόνισε ότι για να διορθωθεί η κατάσταση πρέπει να… εξαφανιστούν οι μπαταρίες από τα μονοθέσια. Οι κανονισμοί της F1, που μπήκαν βίαια στα μονοθέσια και δίνουν μεγάλη έμφαση στην ηλεκτρική ισχύ, ίσως του χρόνου να αποτελούν παρελθόν ή να περιοριστεί σημαντικά. Σε κάθε περίπτωση η πλειονότητα των οδηγών απαιτεί να βγουν από την …πρίζα τα αγωνιστικά και να επανέλθουν στην προηγούμενη κατάσταση που μάλλον ήταν πιο φιλική στο χειρισμό τους.

Και την ώρα που βρίσκονται σε ζυμώσεις οι αλλαγές, μετά την Audi και την Cadillac (που εισήλθαν φέτος στο πρωτάθλημα) άλλη μια εταιρεία βρίσκεται σε τροχιά εισόδου στη Formula1. Ο γίγαντας BYD, η μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία από την Κίνα άφησε μέσω των στελεχών της να εννοηθεί ότι βρίσκεται σε τροχιά συζητήσεων για την είσοδο της τα επόμενα χρόνια στον συναρπαστικό κόσμο της Formula1.

Η φίρμα παραδέχθηκε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σοβαρές επαφές με τη διοίκηση της Formula 1, ενώ έχει ήδη προγραμματιστεί συνάντηση με τον CEO της F1, Στέφανο Ντομενικάλι, στη Σαγκάη.

Αλλαγές κοσμογονικές που μάλλον θα τρόμαζαν τους παραδοσιακούς παίκτες αλλά και οδηγούς από το παρελθόν που βλέπουν το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να μεταλλάσσεται «περίεργα».Η F1 την επόμενη Κυριακή θα περάσει στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού, για να επισκεφθεί τον Καναδά και πιο συγκεκριμένα το σιρκουί που φέρει το όνομα του θρυλικού Ζιλ Βιλνέβ. Εκεί ο Κίμι Αντονέλι θα προσπαθήσει να διατηρήσει την κυριαρχία του και να επιβεβαιώσει ότι δεν είναι τυχαία η υπεροχή του.

Το γκραν πρι στον Καναδά είναι ιστορικός σταθμός για τη F1, με έδρα στο Μόντρεαλ, που φιλοξενεί τον αγώνα από το 1978. Η πίστα βρίσκεται στο τεχνητό νησί της Παναγίας στις όχθες του ποταμού του Αγίου Λαυρεντίου, ένα γκραν πρι με αργές στροφές δύο μεγάλες ευθείες και μήκος 4,3 χιλιόμετρα.