Το ελληνικό ενδιαφέρον κυριαρχεί στο σημερινό αθλητικό πρόγραμμα, με κρίσιμες μάχες σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, στίβο και πόλο, ενώ πλούσια είναι και η δράση από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, το MotoGP και το τένις.
Ποδόσφαιρο
14:30 – Σέλτικ – Χαρτς | COSMOTE SPORT 3 HD
16:30 – Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Στουτγκάρδη | Novasports Extra 4
16:30 – Ουνιόν Βερολίνου – Άουγκσμπουργκ | Novasports Extra 3
16:30 – Ζανκτ Πάουλι – Βόλφσμπουργκ | Novasports Extra 2
16:30 – Γκλάντμπαχ – Χόφενχαϊμ | Novasports Extra 1
16:30 – Φράιμπουργκ – Λειψία | Novasports Start
16:30 – Λεβερκούζεν – Αμβούργο | Novasports 5HD
16:30 – Βέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ | Novasports 4HD
16:30 – Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία | Novasports 3HD
16:30 – Χάιντενχαϊμ – Μάιντς | Novasports 2HD
17:00 – Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι | COSMOTE SPORT 2 HD
17:30 – Πόρτο – Σάντα Κλάρα | COSMOTE SPORT 8 HD
18:00 – ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια | COSMOTE SPORT 3 HD
19:00 – Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά | Novasports Prime
19:00 – Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός | Novasports 2HD
19:00 – ΑΕΛ – Ατρόμητος | COSMOTE SPORT 1 HD
19:05 – Αλ Χιλάλ – Νέομ | COSMOTE SPORT 6 HD
20:00 – Κάζα Πία – Ρίο Άβε | COSMOTE SPORT 5 HD
20:00 – Μπράγκα – Εστρέλα | COSMOTE SPORT 2 HD
21:00 – Αλ Αχλί – Αλ Κολόοντ | COSMOTE SPORT 3 HD
22:30 – Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Ζιλ Βισέντε | COSMOTE SPORT 1 HD
22:30 – Εστορίλ – Μπενφίκα | COSMOTE SPORT 2 HD
Μπάσκετ
15:30 – Μπαχτσεσεχίρ – Φενέρμπαχτσε | COSMOTE SPORT 4 HD
16:15 – Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
19:30 – Αρμάνι Μιλάνο – Ρέτζιο Εμίλια | COSMOTE SPORT 4 HD
Πόλο
17:00 – ΝΟ Βουλιαγμένης – Ολυμπιακός | ERT SPORTS 2
19:00 – Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ | Mega News
Τένις
18:00 – WTA 1000 Rome Τελικός | Novasports 6HD
MotoGP
9:35 – Moto3 Γκραν Πρι Καταλονίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές) | COSMOTE SPORT 5 HD
10:20 – Moto2 Γκραν Πρι Καταλονίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές) | COSMOTE SPORT 5 HD
11:05 – MotoGP Γκραν Πρι Καταλονίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές) | COSMOTE SPORT 5 HD
11:45 – MotoGP Γκραν Πρι Καταλονίας (Κατατακτήριες Δοκιμές) | COSMOTE SPORT 5 HD
13:40 – Moto3 Γκραν Πρι Καταλονίας (Κατατακτήριες Δοκιμές) | COSMOTE SPORT 5 HD
14:35 – Moto2 Γκραν Πρι Καταλονίας (Κατατακτήριες Δοκιμές) | COSMOTE SPORT 5 HD
15:45 – MotoGP Γκραν Πρι Καταλονίας (Tissot Sprint) | COSMOTE SPORT 5 HD
Στίβος
14:00 – Diamond League Shanghai | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
18:00 – Μίτινγκ «Βεργώτεια» | ΕΡΤ SPORTS 3
- Άγιοι Ανάργυροι: Σοκ από σπίτι «τρώγλη» όπου τρία παιδιά ζούσαν σε άθλιες συνθήκες – Χειροπέδες στους γονείς
- Χάος στη Λιβύη μετά από αγώνα ποδοσφαίρου: Φωτιές, συγκρούσεις και τραυματίες στην Τρίπολη (vids)
- Αλλάζουν όλα στα ηλεκτρικά πατίνια: Πλήρης απαγόρευση σε ανήλικους και «μπλόκο» στις «γουρούνες» στα νησιά