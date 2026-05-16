Το ελληνικό ενδιαφέρον κυριαρχεί στο σημερινό αθλητικό πρόγραμμα, με κρίσιμες μάχες σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, στίβο και πόλο, ενώ πλούσια είναι και η δράση από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, το MotoGP και το τένις.

Ποδόσφαιρο

14:30 – Σέλτικ – Χαρτς | COSMOTE SPORT 3 HD

16:30 – Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Στουτγκάρδη | Novasports Extra 4

16:30 – Ουνιόν Βερολίνου – Άουγκσμπουργκ | Novasports Extra 3

16:30 – Ζανκτ Πάουλι – Βόλφσμπουργκ | Novasports Extra 2

16:30 – Γκλάντμπαχ – Χόφενχαϊμ | Novasports Extra 1

16:30 – Φράιμπουργκ – Λειψία | Novasports Start

16:30 – Λεβερκούζεν – Αμβούργο | Novasports 5HD

16:30 – Βέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ | Novasports 4HD

16:30 – Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία | Novasports 3HD

16:30 – Χάιντενχαϊμ – Μάιντς | Novasports 2HD

17:00 – Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι | COSMOTE SPORT 2 HD

17:30 – Πόρτο – Σάντα Κλάρα | COSMOTE SPORT 8 HD

18:00 – ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια | COSMOTE SPORT 3 HD

19:00 – Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά | Novasports Prime

19:00 – Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός | Novasports 2HD

19:00 – ΑΕΛ – Ατρόμητος | COSMOTE SPORT 1 HD

19:05 – Αλ Χιλάλ – Νέομ | COSMOTE SPORT 6 HD

20:00 – Κάζα Πία – Ρίο Άβε | COSMOTE SPORT 5 HD

20:00 – Μπράγκα – Εστρέλα | COSMOTE SPORT 2 HD

21:00 – Αλ Αχλί – Αλ Κολόοντ | COSMOTE SPORT 3 HD

22:30 – Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Ζιλ Βισέντε | COSMOTE SPORT 1 HD

22:30 – Εστορίλ – Μπενφίκα | COSMOTE SPORT 2 HD

Μπάσκετ

15:30 – Μπαχτσεσεχίρ – Φενέρμπαχτσε | COSMOTE SPORT 4 HD

16:15 – Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

19:30 – Αρμάνι Μιλάνο – Ρέτζιο Εμίλια | COSMOTE SPORT 4 HD

Πόλο

17:00 – ΝΟ Βουλιαγμένης – Ολυμπιακός | ERT SPORTS 2

19:00 – Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ | Mega News

Τένις

18:00 – WTA 1000 Rome Τελικός | Novasports 6HD

MotoGP

9:35 – Moto3 Γκραν Πρι Καταλονίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές) | COSMOTE SPORT 5 HD

10:20 – Moto2 Γκραν Πρι Καταλονίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές) | COSMOTE SPORT 5 HD

11:05 – MotoGP Γκραν Πρι Καταλονίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές) | COSMOTE SPORT 5 HD

11:45 – MotoGP Γκραν Πρι Καταλονίας (Κατατακτήριες Δοκιμές) | COSMOTE SPORT 5 HD

13:40 – Moto3 Γκραν Πρι Καταλονίας (Κατατακτήριες Δοκιμές) | COSMOTE SPORT 5 HD

14:35 – Moto2 Γκραν Πρι Καταλονίας (Κατατακτήριες Δοκιμές) | COSMOTE SPORT 5 HD

15:45 – MotoGP Γκραν Πρι Καταλονίας (Tissot Sprint) | COSMOTE SPORT 5 HD

Στίβος

14:00 – Diamond League Shanghai | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

18:00 – Μίτινγκ «Βεργώτεια» | ΕΡΤ SPORTS 3

