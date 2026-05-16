Το «Τούνελ» φέρνει στο φως το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε στο όνομα του συζύγου της αγνοούμενης Χριστίνας Εξαρχουλέα, σηματοδοτώντας μ;iα κομβική καμπή στις έρευνες και επιβεβαιώνοντας πως οι Αρχές αντιμετωπίζουν πλέον την υπόθεση ως δολοφονία με πρόθεση.

Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο των δικαστικών Αρχών, ο κατηγορούμενος, κάτοικος Στούπας Δυτικής Μάνης και σήμερα αγνώστου διαμονής, διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με θύμα τη σύζυγό του, Χριστίνα Εξαρχουλέα.

Η κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση

«Κατηγορείσαι ως υπαίτιος του ότι στον κάτωθι αναφερόμενο τόπο και χρόνο τέλεσες με πρόθεση έγκλημα που προβλέπεται από τον νόμο και τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας ποινή και συγκεκριμένα στην Καλογριά Στούπας Μεσσηνίας την 24-10-2017 και μεταξύ των ωρών 16.00 – 21.00 ενεργώντας με πρόθεση και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, σκότωσες άλλον και συγκεκριμένα την Χριστίνα ΕΞΑΡΧΟΥΛΕΑ του Γεωργίου και της Πηνελόπης, γεννηθείσα την 16-10-1960 στα Ρίγκλια Μεσσηνίας, σύζυγό σου. Ειδικότερα στον ανωτέρω τόπο και χρόνο με πρόθεση και ευρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, αφού η προαναφερόμενη επέστρεψε στην οικία σας, προκάλεσες με άγνωστο εισέτι τρόπο τον θάνατο αυτής, αποκρύπτοντας εν συνεχεία το πτώμα της».

»Επειδή από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού που έχει συγκεντρωθεί κατά τη διενεργηθείσα κύρια ανάκριση, καθώς και από την αστυνομική προανάκριση και την προκαταρκτική εξέταση, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για την ανωτέρω πράξη, η οποία διώκεται σε βαθμό κακουργήματος και τιμωρείται με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Επειδή, επιπλέον, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος προέβη σε ενέργειες που καταδεικνύουν σκοπό φυγής και αποφυγής εντοπισμού από τις Αρχές, καθώς φέρεται να αναχώρησε στο εξωτερικό λίγο χρονικό διάστημα μετά την τέλεση της πράξης και να διέκοψε κάθε επικοινωνία με το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να θεωρείται αγνώστου διαμονής.

»Διατάσσουμε τη σύλληψη του κατηγορουμένου και την προσαγωγή του ενώπιόν μας, σύμφωνα με τον νόμο».