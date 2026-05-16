Λίγες ημέρες μετά το περιστατικό στο Περιστέρι με οικογένεια που ζούσε σε δώμα 27 τ.μ. κάτω από άθλιες συνθήκες υγιεινής μαζί με τα έξι παιδιά της, ένα παρόμοιο συμβάν ήρθε στο φως στους Αγίους Αναργύρους.

Μετά από καταγγελία, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετέβησαν στην οδό Κερκύρας, όπου εντόπισαν μια οικογένεια με τρία παιδιά να διαμένει σε ένα σπίτι-τρώγλη, χωρίς βασικές συνθήκες καθαριότητας και με σοβαρά προβλήματα υγιεινής.

Οι γονείς, 36 και 31 ετών, συνελήφθησαν, ενώ τα παιδιά —ένα αγόρι και δύο κορίτσια ηλικίας 7, 5 και 3 ετών— μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για ιατρικές εξετάσεις και αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας τους.