Με φόντο μια θέση στους τελικούς των δύο περιφερειών του NBA, τα ξημερώματα χάρισαν δυνατές συγκινήσεις και μεγάλες προκρίσεις. Οι Σαν Αντόνιο Σπερς επέστρεψαν δυναμικά στην ελίτ της Δύσης αποκλείοντας τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, ενώ οι Ντιτρόιτ Πίστονς αρνήθηκαν να παραδοθούν και κράτησαν «ζωντανή» τη σειρά απέναντι στους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Σαν Αντόνιο Σπερς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 139-109

Οι Σπερς ολοκλήρωσαν τη σειρά με 4-2 και εξασφάλισαν την πρόκριση στους τελικούς της Δυτικής Περιφέρειας, όπου θα βρουν απέναντί τους τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Η ομάδα του Σαν Αντόνιο κυριάρχησε από νωρίς και με ένα εντυπωσιακό σερί 20-0 εκτόξευσε τη διαφορά στους 29 πόντους, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις της νίκης. Οι Γουλβς προσπάθησαν να επιστρέψουν μειώνοντας στους 13 μέχρι το ημίχρονο, όμως οι γηπεδούχοι δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις στα πρώτα playoffs της καριέρας του, έχοντας 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 μπλοκ, ενώ καθοριστικός ήταν ο Στέφον Κάστλ με 32 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Σημαντική βοήθεια πρόσφεραν επίσης οι Ντε’Άαρον Φοξ και Ντίλαν Χάρπερ, με τους νεανικούς Σπερς να επιστρέφουν σε τελικούς περιφέρειας για πρώτη φορά μετά το 2017.

Για τους Τίμπεργουλβς, ο Άντονι Έντουαρντς πάλεψε με 24 πόντους, όμως η ομάδα της Μινεσότα δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των Τεξανών.

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Ντιτρόιτ Πίστονς 94-115

Οι Πίστονς έβγαλαν αντίδραση μετά από τρεις διαδοχικές ήττες και με επιβλητική εμφάνιση μείωσαν τη σειρά, στέλνοντάς τη ξανά στο Ντιτρόιτ.

Η ομάδα του Μίσιγκαν στηρίχθηκε στην ομαδική προσπάθεια, με έξι παίκτες να σημειώνουν διψήφιο αριθμό πόντων, ενώ ο πάγκος έκανε τη μεγάλη διαφορά με 48 πόντους έναντι μόλις 19 των Καβαλίερς.

Ο Κέιντ Κάνινγκχαμ ηγήθηκε με 21 πόντους, ενώ καταλυτική ήταν η παρουσία του Πολ Ριντ, που έδωσε τεράστια ενέργεια ερχόμενος από τον πάγκο και ολοκλήρωσε το ματς με 17 πόντους.

Από πλευράς Κλίβελαντ, ο Τζέιμς Χάρντεν είχε 23 πόντους και ανέβηκε στη δεκάδα των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία των playoffs του NBA, ξεπερνώντας τον Στεφ Κάρι.

Ωστόσο, οι Καβαλίερς απογοήτευσαν συνολικά, με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να μένει χαμηλά για ακόμη ένα παιχνίδι, έχοντας 18 πόντους με άσχημα ποσοστά ευστοχίας.