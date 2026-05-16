Ο Ολυμπιακός, εν ανομονή της έναρξης του Final Four της Euroleague την προσεχή Παρασκευή (22/05), κοντράρεται με τον Κολoσσό Ρόδου στο ΣΕΦ το Σάββατο (16/05),  στα πλαίσια του  πρώτου προημιτελικού της της Stoiximan GBL.

Απέναντι στους «ερυθρόλευκους» θα παραταχθεί η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη, η οποία έχοντας ήδη εξασφαλίσει τον βασικό στόχο της παραμονής στην κατηγορία, θα αγωνιστεί χωρίς άγχος, επιδιώκοντας να εμφανιστεί όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστική.

Οι Πειραιώτες στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος τερμάτισαν αήττητοι στην 1η θέση, ενώ οι Ροδίτες στην 8η.

Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης (16/05)

16:15 Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου ΕΡΤ2 SPORT
