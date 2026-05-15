Απρόοπτο για τον Παναθηναϊκό στην αναμέτρηση με τη Μύκονο Betsson, καθώς ο Γιώργος Καλαϊτζάκης αποχώρησε τραυματίας με πρόβλημα στον αστράγαλο.

Ο Έλληνας γκαρντ τραυματίστηκε τη στιγμή που έδινε ασίστ στον Μήτογλου, όταν στραβοπάτησε πάνω στο πόδι του Άπλμπι και γύρισε τον αστράγαλό του.

Αμέσως μετά τη φάση, ο Καλαϊτζάκης κατευθύνθηκε κουτσαίνοντας προς τον πάγκο, όπου του τοποθετήθηκε πάγος, με το ιατρικό επιτελείο να παρακολουθεί την κατάστασή του και να υπάρχει αναμονή για την εκτίμηση της σοβαρότητας του τραυματισμού.