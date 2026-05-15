Οι ΗΠΑ ακύρωσαν την προγραμματισμένη ανάπτυξη 4.000 στρατιωτών στην Πολωνία, όπως επιβεβαίωσε Αμερικανός αξιωματικός, την ώρα που η Ουάσιγκτον αναδιοργανώνει τις δυνάμεις της στην Ευρώπη μετά την ανακοίνωση για απόσυρση χιλιάδων στρατιωτών από τη Γερμανία.

Κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής ακρόασης, ο στρατηγός Κρίστοφερ Λανίβ, υπηρεσιακός αρχηγός του γενικού επιτελείου του στρατού ξηράς, εξήγησε ότι ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διοίκησης «έχει λάβει οδηγίες σχετικά με τη μείωση του προσωπικού».

«Συνεργάστηκα στενά μαζί του (…) και μας φάνηκε λογικό ότι αυτή η ταξιαρχία εντέλει δεν θα αναπτυχθεί», σημείωσε ο Λανίβ, αναφερόμενος στη 2η ταξιαρχία τεθωρακισμένων μάχης.

Το Πεντάγωνο είχε ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στον μήνα ότι η Ουάσιγκτον θα αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, με την επιχείρηση να προβλέπεται να ολοκληρωθεί στους «επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, Σον Πάρνελ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει στη συνέχεια πως η μείωση του στρατιωτικού δυναμικού θα υπερέβαινε «τους 5000 άνδρες», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Εντάσεις ΗΠΑ – Γερμανίας και στάση της Πολωνίας

Οι εξελίξεις αυτές λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο έντονης διαμάχης ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς σχετικά με τον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει τους Ευρωπαίους συμμάχους για έλλειψη στήριξης στην εκστρατεία που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, ιδίως όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ. Έχει επίσης τονίσει ότι επιθυμεί να δει την Ευρώπη να αναλαμβάνει μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνά της, αντί να εξαρτάται από την αμερικανική στρατιωτική προστασία.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλαντισλάβ Κοσίνιακ-Καμίζ, υπαινίχθηκε ότι η ακύρωση της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης στη χώρα του μπορεί να συνδέεται με την απόσυρση των στρατευμάτων από τη Γερμανία.

«Εάν μια άλλη ταξιαρχία από την προβλεπόμενη πάει στην Πολωνία, ενδεχομένως αυτή της Γερμανίας και 5000 στρατιώτες αποχωρήσουν από τη Γερμανία για την Πολωνία (…) δεν υπάρχει αλλαγή στις εγγυήσεις ασφαλείας», δήλωσε ο Πολωνός υπουργός σε δημοσιογράφους.

Ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, σημείωσε ότι «οι ΗΠΑ εργάζονται για να προσαρμόσουν τη στάση τους στην Ευρώπη».

Αντιδράσεις στο Κογκρέσο

Στην Ουάσιγκτον, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Ντον Μπέικον χαρακτήρισε την ακύρωση «πηγή ντροπής για τη χώρα μας», υπογραμμίζοντας ότι η Πολωνία «δεν είχε ενημερωθεί» για την απόφαση.

Η Δημοκρατική βουλευτής Μέριλιν Στρίκλαντ εξέφρασε τη λύπη της για την απόφαση, η οποία, όπως είπε, «επιτρέπει να σκεφθεί κανείς πως δεν είμαστε ένας αξιόπιστος σύμμαχος».