Σαφή προειδοποίηση για πιθανές αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια, στέλνει μέσω του tanea.gr ο Απόστολος Τζιτζικώστας, Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού.

Ο κ. Τζιτζικώστας εκτιμά ότι, παρά την ενεργειακή και γεωπολιτική αβεβαιότητα, ο τουρισμός στην Ελλάδα και την Ευρώπη εμφανίζει σημάδια σταθερότητας. Όπως σημειώνει, «παρά την κρίση, ο κόσμος επιλέγει Ευρώπη, επιλέγει Ελλάδα», υπογραμμίζοντας ότι η χώρα έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως ένας ασφαλής, σταθερός και όμορφος προορισμός. «Βλέπουμε ότι παρά την κρίση παρά την πιθανή αύξηση στα αεροπορικά εισιτήρια υπάρχει μια σταθερότητα, δεν έχουμε μαζικές ακυρώσεις και δεν διαβλέπουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο μπροστά μας. Βέβαια, αυτό θα εξαρτηθεί και από τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου».

Πόσο θα αυξηθούν οι τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια

Ωστόσο, ο ίδιος αναγνωρίζει ότι η αύξηση της τιμής των αεροπορικών καυσίμων είναι πολύ πιθανό να μεταφερθεί στο τελικό κόστος που πληρώνουν οι επιβάτες.

«Υπάρχει κίνδυνος αύξησης των εισιτηρίων. Οι αυξήσεις μπορεί να κυμανθούν από 10% έως 30%, ανάλογα με την απόσταση του δρομολογίου».

Ο Επίτροπος επισημαίνει ότι περίπου το 30% του λειτουργικού κόστους μιας αεροπορικής εταιρείας αφορά αποκλειστικά τα καύσιμα. Κατά συνέπεια, ο υπερδιπλασιασμός της τιμής τους διεθνώς οδηγεί αναπόφευκτα σε μικρότερες ή μεγαλύτερες ανατιμήσεις.

«Οι επιβάτες είναι καλυμμένοι – Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας»

Παρά τον κίνδυνο των ανατιμήσεων, ο κ. Τζιτζικώστας τονίζει ότι οι ταξιδιώτες προστατεύονται πλήρως από το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Όπως εξηγεί, οι αυξήσεις δεν μπορούν να επιβάλλονται αυθαίρετα χωρίς την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών, ενώ μετά την ολοκλήρωση της αγοράς του εισιτηρίου, οι δυνατότητες μεταβολής της τιμής είναι εξαιρετικά περιορισμένες.

«Οι πολίτες είναι καλυμμένοι. Οι επιβάτες είναι καλυμμένοι. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούν. Δεν χρειάζεται πανικός», αναφέρει χαρακτηριστικά, καθησυχάζοντας το κοινό.

Επάρκεια στα αεροπορικά καύσιμα: Τι ισχύει για την Ευρώπη

Σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο ελλείψεων στην αγορά, ο Ευρωπαίος Επίτροπος εμφανίζεται καθησυχαστικός. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν έλλειψη αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη, καθώς η παραγωγή είναι σε μεγάλο βαθμό αυτόνομη:

-70% των καυσίμων παράγεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Μόλις το 20% εισάγεται από τις περιοχές του Κόλπου.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η ΕΕ διαθέτει αποθέματα έκτακτης ανάγκης, τα οποία μπορούν να αποδεσμευτούν άμεσα εφόσον κριθεί απαραίτητο, μέσω ενός οργανωμένου ευρωπαϊκού συντονισμού.

Τι θα γίνει με τις ακυρώσεις πτήσεων το καλοκαίρι

Ο κ. Τζιτζικώστας προειδοποιεί ότι το αυξημένο κόστος λειτουργίας ενδέχεται να οδηγήσει ορισμένες αεροπορικές εταιρείες σε ακυρώσεις δρομολογίων κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Ξεκαθαρίζει, όμως, τις υποχρεώσεις των εταιρειών:

Έγκαιρη ενημέρωση: Οι εταιρείες οφείλουν να ειδοποιούν έγκαιρα τους επιβάτες.

Αποζημιώσεις & Αναδρομολόγηση: Σε περίπτωση ακύρωσης της τελευταίας στιγμής λόγω κόστους, οι αεροπορικές υποχρεούνται, βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, να αποζημιώσουν τους επιβάτες και να τους εξασφαλίσουν εναλλακτική πτήση.

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι: Στενά του Ορμούζ, πληθωρισμός και ύφεση

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας συνδέει άμεσα την πίεση που δέχεται ο τουρισμός και οι μεταφορές με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί καθημερινά όλα τα πιθανά σενάρια.

Η επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και η λήξη της κρίσης αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για την επιστροφή της σταθερότητας στην παγκόσμια οικονομία και την ενέργεια. «Αν η κρίση αυτή επεκταθεί κι άλλο, υπάρχουν σαφείς κίνδυνοι: κίνδυνοι πληθωρισμού, ακόμη και παγκόσμιας ύφεσης», καταλήγει ο Ευρωπαίος Επίτροπος.