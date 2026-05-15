Η Κ19 του ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε ιδανικά τη χρονιά της συμπλήρωσης 100 ετών από την ίδρυση του συλλόγου, κατακτώντας το νταμπλ.

Οι νεαροί «ασπρόμαυροι», που είχαν ήδη στεφθεί πρωταθλητές στη Super League Κ19, πρόσθεσαν στο ενεργητικό τους και το Κύπελλο Ελλάδας, επικρατώντας με 1-0 της Κ19 του Άρη στον τελικό που διεξήχθη στο Αγρίνιο.

Η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία φιλάθλων, καθώς δεν διατέθηκαν εισιτήρια για λόγους ασφαλείας, ωστόσο οι δύο ομάδες πρόσφεραν εικόνες που ξεχώρισαν για το αθλητικό τους ήθος.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ παρηγόρησαν τους αντιπάλους τους, ενώ κατά την απονομή των μεταλλίων για την ομάδα του Άρη, οι παίκτες του «Δικεφάλου» στάθηκαν απέναντι τους και τους χειροκρότησαν, δημιουργώντας ένα έντονα συμβολικό στιγμιότυπο σεβασμού και fair play.