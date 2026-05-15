Μια48χρονη γυναίκατραυματίστηκε το βράδυ της Παρασκευής (15/5), όταν στην προσπάθειά της να διασχίσει την οδό Πλάτωνος, στο ύψος του Πάρκου Σιδηροδρόμων, παρασύρθηκε από πατίνι που κινούνταν επί του πεζόδρομου της οδού Αριστομένους και επιχείρησε να εισέλθει στον ποδηλατόδρομο μέσω της διάβασης.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 7:10 το απόγευμα, σε σημείο όπου υπάρχει διάβαση πεζών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα τραυματίστηκε όταν το πατίνι, που κινείτο με ταχύτητα, δεν πρόλαβε να αποφύγει τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το tharros.gr, στο πατίνι επέβαιναν δύο ανήλικα αγόρια. Μετά το ατύχημα, φέρεται να επιχείρησαν να κρύψουν το πατίνι, ενώ ο ένας από αυτούς διέφυγε από το σημείο.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα. Οι αστυνομικοί της Τροχαίας εντόπισαν το πατίνι και τον έναν από τους ανήλικους αναβάτες, ενώ έχουν ταυτοποιήσει και τον δεύτερο.