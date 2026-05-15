Η Αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνης και MDMA στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, μετά από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Όπως ανακοινώθηκε, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση το απόγευμα της Πέμπτης σε περιοχή της Αττικής, κατά την οποία συνελήφθησαν ένας 47χρονος και ένας 24χρονος. Ένα ακόμη άτομο αναζητείται από τις αρχές.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι εμπλεκόμενοι είχαν συγκροτήσει δομημένο δίκτυο, με σκοπό την αποθήκευση, απόκρυψη και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Η δράση τους, σύμφωνα με την Αστυνομία, ήταν οργανωμένη και μεθοδική.

Κατά τις έρευνες σε οικίες και όχημα των συλληφθέντων εντοπίστηκαν ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες. Μέσα σε αυτές βρέθηκαν 99 συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού βάρους 341,55 γραμμαρίων και 69 συσκευασίες με MDMA συνολικού βάρους 164,25 γραμμαρίων.

Επιπλέον, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν δύο αυτοκίνητα, το ποσό των 11.840 ευρώ, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, εννέα κινητά τηλέφωνα και πλήθος νάιλον συσκευασιών που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του τρίτου μέλους του κυκλώματος.