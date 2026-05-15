Με την κατάθεση της 19χρονης σήμερα γειτόνισσας του 45χρονου κατηγορούμενου συνεχίστηκε σήμερα (15/5) η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου στο Ηράκλειο, με την περιγραφή των τελευταίων στιγμών του άτυχου παιδιού να συγκλονίζουν.

Η μάρτυρας ήταν η η πρώτη που πήγε στο σπίτι το μοιραίο πρωινό και έκανε ΚΑΡΠΑ στο παιδί. Όπως ανέφερε, άκουσε φωνές και πήγε στο σπίτι για να βοηθήσει. Ο πρώην σύντροφος της μητέρας του Άγγελου και κατηγορούμενος, την κάλεσε να μπει μέσα, λέγοντας ότι το παιδί είχε χτυπήσει στο τραπεζάκι. «Κοιμόμουν και άκουσα φωνές: “Άγγελε ξύπνα!”» είπε και πρόσθεσε: «Πήγα να δω… Ο Άγγελος ήταν ξαπλωμένος στον καναπέ…» . Ο 45χρονος, όπως είπε, της ανέφερε ότι το παιδί είχε πέσει και είχε χτυπήσει στο τραπεζάκι, ενώ η μητέρα δεν βρισκόταν τότε στο σπίτι.

Η μάρτυρας κατέθεσε ότι προσπάθησε να ελέγξει την κατάσταση λέγοντας «Άγγελε, είσαι καλά; Τον σκούντησα. Ανασήκωσα το κεφάλι για να δω… Ο Χρήστος πήγε να του δώσει το φιλί της ζωής, φυσώντας στο στόμα… Του είπα “αυτό δεν λειτουργεί…”. Του έκανα ΚΑΡΠΑ 30 φορές… Το παιδί άνοιξε τα μάτια του, φώναξε, έκλαψε και λιποθύμησε πάλι». Ερωτηθείσα από πού είχε μάθει να κάνει ΚΑΡΠΑ απάντησε «από σεμινάρια στο ίντερνετ. Έπρεπε να μάθω για τη γιαγιά μου».

Στη συνέχεια ανέφερε, ότι όταν έφτασε η μητέρα «είχε κομπλάρει» και δεν ήξερε τι να κάνει. Ο 45χρονος εκείνη τη στιγμή κινούνταν έντονα μέσα στον χώρο, φωνάζοντας «φέρε ρούχα να το πάμε στο νοσοκομείο». Στη συνέχεια, όπως είπε, έφτασε το ΕΚΑΒ και οι διασώστες ζήτησαν μια κουβέρτα, καθώς το παιδί ήταν παγωμένο. Η μάρτυρας κατέθεσε ότι η μητέρα δεν αντέδρασε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Ερωτηθείσα ξανά τι εικόνα αντίκρισε μπαίνοντας στο σπίτι ανέφερε: «Όταν πήγα στο σπίτι το επίμαχο πρωινό, είδα ξεραμένο αίμα στη μύτη του παιδιού και μια τεράστια γρατζουνιά στην πλάτη του».

«Το παιδί έδειχνε να αγαπά όλο τον κόσμο»

Ερωτηθείσα από τη συνήγορο της 27χρονης για το ποιόν του 45χρονου, η 19χρονη κατέθεσε ότι είχε θετική εντύπωση για τον κατηγορούμενο, με τη δικηγόρο να επικαλείται την επιβαρυντική κατάθεση που είχε δώσει για τον 45χρονο ο πατέρας της μάρτυρος. Σε ερώτηση για τη σχέση της 27χρονης Ελευθερίας με τον Άγγελο και αν το παιδί έδειχνε να αγαπά τη μαμά του, η 19χρονη απάντησε: «Το παιδί έδειχνε να αγαπά όλο τον κόσμο». Ερωτηθείσα για μια ακόμα φορά για το προφίλ του 45χρονου, απάντησε: «Ο Χρήστος βοηθούσε όλο τον κόσμο, όλη τη γειτονιά… Εμένα σίγουρα», με τη συνήγορο της 27χρονης να αντιδρά: «Μας λέτε δηλαδή ότι ήταν ο Ρομπέν των δασών;», «Κάπως έτσι» απάντησε η μάρτυρας.

Σε ερώτηση του δικηγόρου υπεράσπισης του 45χρονου αναφορικά με την εικόνα που είχε σχηματίσει η μάρτυρας για την Ελευθερία απάντησε ότι «μου φαινόταν φυσιολογική». Για τον Άγγελο επανέλαβε, ότι ήταν αγαπησιάρικο παιδί και τον ενδιέφεραν τα παιχνιδάκια του. Σε άλλη ερώτηση, για τον αν γνώριζε ότι ο 45χρονος είχε ζητήσει από την Ελευθερία να χωρίσουν, η κοπέλα απάντησε ότι όντως είχε ακούσει κάτι σχετικό, επειδή η κόρη του κατηγορούμενου δεν συμπαθούσε ιδιαίτερα την 27χρονη.

H κατάθεση της 19χρονης ολοκληρώθηκε, με τη διαδικασία να συνοδεύεται από διαφορετικές εκτιμήσεις των συνηγόρων των κατηγορουμένων. Η συνήγορος της 27χρονης χαρακτήρισε την κατάθεσή της «παντελώς αντιφατική», αντίθετα ο συνήγορος του 45χρονου την χαρακτήρισε «απολύτως αξιόπιστη».

Τα αδέλφια του 45χρονου κατηγορούμενου καταθέτοντας ισχυρίστηκαν, ότι είχαν δει τον Άγγελο να έχει καλή σχέση με τον αδελφό τους. Η δίκη με κατηγορούμενους την 27χρονη μητέρα του παιδιού, τον σύντροφό της και τον βιολογικό πατέρα του μικρού Άγγελου εξελίσσεται σε μαραθώνια διαδικασία, καθώς έχουν κληθεί να καταθέσουν περισσότεροι από 35 μάρτυρες. Ανάμεσά τους βρίσκονται γιατροί, διασώστες, συγγενείς, γείτονες και πρόσωπα από το περιβάλλον των κατηγορουμένων.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 2 Ιουνίου.