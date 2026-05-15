Τραγωδία εκτυλίχθηκε στον Πειραιά και συγκεκριμένα στην Καλλίπολη μετά από πτώση 24χρονης από τον έβδομο όροφο πολυκατοικίας στον ακάλυπτο το απόγευμα της Παρασκευής (15/05).

Το περιστατικό έγινε περίπου στις 7 το απόγευμα με τη νεαρή κοπέλα μετά την πτώση από την πολυκατοικία να μεταφέρεται χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο «Τζάνειο».

Η 24χρονη κοπέλα έμενε στο διαμέρισμα μαζί με τον 50χρονο σύντροφό της, ο οποίος ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και έπειτα πήγε να καταθέσει.

Ανασμένεται ιατροδικαστική εξέταση για να εξακριβωθούν τα αίτια του τραγικού συμβάντος. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες της πτώσης, ενώ προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.