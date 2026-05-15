Η Fraport Greece κατέγραψε άνοδο 3,2% στην επιβατική κίνηση τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της εταιρείας. Παρά τις πιέσεις που προκάλεσε η κρίση στη Μέση Ανατολή και τη μείωση των πτήσεων από και προς το Ισραήλ, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται παρουσίασαν συνολική αύξηση της κίνησης.

Συνολικά διακινήθηκαν 1,8 εκατομμύρια επιβάτες, περίπου 56.000 περισσότεροι σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025. Τα αεροδρόμια των Χανίων, της Σαντορίνης και της Θεσσαλονίκης σημείωσαν τις καλύτερες επιδόσεις. Από αυτούς, οι 640.000 ήταν επιβάτες εσωτερικού, με αύξηση 4,9%, ενώ οι διεθνείς ανήλθαν σε 1,2 εκατομμύρια, αυξημένοι κατά 2,3%.

Η ένταση στη Μέση Ανατολή επηρέασε αρνητικά την αεροπορική δραστηριότητα, καθώς ακυρώθηκαν εμπορικές πτήσεις από και προς το Ισραήλ. Η κίνηση αποκαταστάθηκε στα μέσα Απριλίου, κυρίως χάρη στις ισραηλινές εταιρείες EL AL και Israir, στα αεροδρόμια Ρόδου και Θεσσαλονίκης.

Μείωση προς το Ισραήλ – Ενίσχυση σε Χανιά, Σαντορίνη και Θεσσαλονίκη

Η κίνηση προς το Ισραήλ μειώθηκε κατά 92,5%, δηλαδή κατά 45.000 επιβάτες, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Τα αεροδρόμια της Ρόδου και της Θεσσαλονίκης επηρεάστηκαν περισσότερο, καταγράφοντας πτώση 91,8% και 92,8% αντίστοιχα, εξαιτίας της μείωσης των πτήσεων από αερομεταφορείς της Μέσης Ανατολής.

Η περίοδος του Πάσχα, στις αρχές Απριλίου, λειτούργησε ενισχυτικά για την κίνηση, οδηγώντας σε σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, η θετική αυτή τάση επιβραδύνθηκε προς το τέλος του μήνα.

Στη διεθνή κίνηση, όλα τα αεροδρόμια έχουν πλέον ενεργοποιήσει το πρόγραμμα πτήσεων. Το αεροδρόμιο των Χανίων σημείωσε άνοδο 26,4% (+32.000 επιβάτες), χάρη στην πρόωρη έναρξη δρομολογίων προς Άμστερνταμ και Ηνωμένο Βασίλειο από την easyJet και την Jet2.com, καθώς και στη νέα σύνδεση με την Ιρλανδία μέσω Ryanair.

Ανοδικά κινήθηκε και η Σαντορίνη με αύξηση 16,4% (+21.000 επιβάτες) σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025, αν και παραμένει κάτω από τα επίπεδα του 2024. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στην εσωτερική κίνηση, αλλά και στη διεθνή, λόγω των πτήσεων της Transavia Group προς Γαλλία και Κάτω Χώρες.

Η Θεσσαλονίκη διατήρησε ισχυρή δυναμική, με αύξηση 3,1% (+20.000 επιβάτες). Η εγχώρια κίνηση ενισχύθηκε κατά 2,7%, ενώ η διεθνής αυξήθηκε κατά 3,4%. Οι αγορές της Πολωνίας, Ιταλίας, Γερμανίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Τουρκίας συνέβαλαν θετικά, ενώ μειώσεις σημειώθηκαν από Ισραήλ, Ρουμανία, Κύπρο και Φινλανδία.

Συνολική εικόνα και πληρότητες

Ο μέσος συντελεστής πληρότητας στα αεροδρόμια μειώθηκε στο 77,3% από 79,4% τον Απρίλιο του 2025, σύμφωνα με την Fraport Greece. Η μείωση αυτή παρατηρήθηκε στα περισσότερα αεροδρόμια του δικτύου.

Από την έναρξη της παραχώρησης μέχρι σήμερα, τα αεροδρόμια της Fraport Greece έχουν εξυπηρετήσει περίπου 256 εκατομμύρια επιβάτες, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία τους για τον ελληνικό τουρισμό και τις περιφερειακές μεταφορές.