Αταμάν: «Θα φύγω από τον Παναθηναϊκό όταν ο Γιαννακόπουλος χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα»
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, αναφέρθηκε στον αποκλεισμό από τη Βαλένθια μετά τη νίκη επί της Μυκόνου, μιλώντας με ειλικρίνεια για τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει η ομάδα. Ο Τούρκος τεχνικός στάθηκε στη σχέση εμπιστοσύνης που έχει με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ξεκαθαρίζοντας πως αυτή αποτέλεσε βασικό λόγο για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του […]
Το ιπποτικό πασίγιο των παικτών του ΠΑΟΚ στους αντιπάλους τους (pic)
Η Κ19 του ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε ιδανικά τη χρονιά της συμπλήρωσης 100 ετών από την ίδρυση του συλλόγου, κατακτώντας το νταμπλ. Οι νεαροί «ασπρόμαυροι», που είχαν ήδη στεφθεί πρωταθλητές στη Super League Κ19, πρόσθεσαν στο ενεργητικό τους και το Κύπελλο Ελλάδας, επικρατώντας με 1-0 της Κ19 του Άρη στον τελικό που διεξήχθη στο Αγρίνιο. Η αναμέτρηση […]
Αντεπίθεση Αταμάν κατά Γιανάι: «Σκάσε και ασχολήσου με την ομάδα σου, ακόμα και με 100 εκατομμύρια μπάτζετ δεν θα φτάσεις στο επίπεδό μου»
Στην αντεπίθεση πέρασε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης απέναντι στη Μύκονο για τα προημιτελικά της Stoiximan GBL. Ο Τούρκος τεχνικός, στη συνέντευξη Τύπου, αναφέρθηκε και στον ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, απαντώντας σε δηλώσεις που είχε κάνει στο Game 5 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για τα playoffs […]
Κασάνο: «Ο Αλέγκρι κατέστρεψε φέτος την Μίλαν»
Ο Αντόνιο Κασάνο άσκησε έντονη κριτική για την εικόνα της Μίλαν τη φετινή σεζόν, αποδίδοντας ευθύνες τόσο στον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι όσο και στον Ίλι Τάρε, ενώ πρότεινε ως ιδανική επιλογή για τον πάγκο τον Αντόνιο Κόντε. «Ο Κόντε πέτυχε ένα θαύμα πέρυσι με τη Νάπολι αλλά μετά από δύο χρόνια είναι δύσκολο να μείνει στον […]
Μήτογλου: «Η ομάδα θα βγει δυνατότερη, είμαστε ο Παναθηναϊκός»
Δύο μέρες μετά την ήττα από τη Βαλένθια και τον αποκλεισμό από το Final Four της Αθήνας, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας άνετα της Μυκόνου και κάνοντας το 1-0 στη σειρά των προημιτελικών της Stoiximan GBL. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ντίνος Μήτογλου μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και στάθηκε στην ανάγκη αντίδρασης […]