Μία ιδιαίτερα και άκρως συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στην πρώτη δημόσια εμφάνιση του Ταΐρις Ντος Σάντος και της συντρόφου του μετά τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά, η οποία κόστισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους και άφησε πίσω περισσότερους από 100 τραυματίες.

Ο ποδοσφαιριστής της Μετς είχε καταφέρει αρχικά να απομακρυνθεί από το φλεγόμενο κτίριο, όμως επέστρεψε όταν αντιλήφθηκε πως η σύντροφός του παρέμενε παγιδευμένη στο εσωτερικό.

Οι δυο τους υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα, ωστόσο κατάφεραν να επιβιώσουν, με την πράξη του νεαρού άσου να χαρακτηρίζεται ηρωική.

Στην κοινή τους εμφάνιση, τα σημάδια από τα εγκαύματα ήταν εμφανή, με το ζευγάρι να αποσπά θερμό χειροκρότημα και μηνύματα στήριξης, σε μία εικόνα που συμβολίζει τη μεγάλη δύναμη μετά από μια ανείπωτη τραγωδία.