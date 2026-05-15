Ξεκίνησε την Παρασκευή το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo και δεν έλειψε κανείς. Παλιοί και νέοι ήταν όλοι εκεί, τα γέλια, οι αγκαλιές και οι ασπασμοί έδωσαν και πήραν όπως φυσικά και οι selfies στις οποίες, βασικός πρωταγωνιστής, ήταν σίγουρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το συνέδριο θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 17 Μαΐου και έχει σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Ο πρωθυπουργός άνοιξε τις εργασίες του με την ομιλία του στην κατάμεστη αίθουσα.

Αν κρίνει κανείς από την ενθουσιώση ατμόσφαιρα μέσα και έξω από το χώρο του συνεδρίου, τότε φαίνεται πως ο στόχος της μέγιστης συσπείρωσης ενόψει και τους επερχόμενου προεκλογικού αγώνα, είναι σε καλό δρόμο.

Δείτε ορισμένα από τα στιγμιότυπα που απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός.