Το κοινωνικό ζήτημα των «κόκκινων» δανείων αναδεικνύει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, μετά το θέμα της ΔΕΗ.

Στην ανάρτησή του αναφέρει: «Να και κάποιοι που έχουν εξασφαλισμένη σε αυτή τη χώρα την πρώτη κατοικία. Μετά το μεγάλο κόλπο της ΔΕΗ και τις αλήθειες για τα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών πάμε να δούμε τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια. Μας λένε ότι το πρόβλημα λύθηκε διότι τα ξεφορτώθηκαν οι τράπεζες. Αυτή είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι ότι περάσανε στα funds και παραμένουν φορτωμένα στις πλάτες των δανειοληπτών. Σήμερα τα funds διαχειρίζονται πάνω από 90 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια. Τα 9 στα 10 εξ αυτών είναι μη εξυπηρετούμενα. Τα δε στεγαστικά αγγίζουν τα 25 δισεκατομμύρια και αφορούν πάνω από 220 χιλιάδες δανειολήπτες.

Το πιο εξοργιστικό ότι με το σχέδιο Ηρακλής της κυβέρνησης, το κράτος έβαλε 23 δισεκατομμύρια εγγυήσεις ώστε τα funds να μπορούν να αγοράσουν αυτά τα δάνεια στο 30% της αξίας τους και να ζητάνε όμως σήμερα από τους δανειολήπτες να επιστρέψουν το 100%.

Και όταν δεν μπορούν τους σέρνουν σε πλειστηριασμούς, που αυξάνονται ραγδαία. Μόνο το 2025 έγιναν πέντε φορές περισσότεροι πλειστηριασμοί κατοικίας από ό, τι την πενταετία 2015 – 2019.

Καταλήγοντας υπογραμμίζει: «Αυτό δεν λέγεται εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και της αγοράς. Αυτό λέγεται κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας. Και αυτό πρέπει να σταματήσει με ισχυρή δημόσια παρέμβαση, πραγματικές ρυθμίσεις, χαμηλές δόσεις και επιτόκια».

«Ο κ. Τσίπρας εμφανίζεται σαν πυροσβέστης στη φωτιά που ο ίδιος άναψε»

Άμεση ήταν η αντίδραση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών , το οποίο σε ανακοίνωση-απάντηση στις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού αναφέρει, ότι οι ελληνικές τράπεζες από σχεδόν 50% «κόκκινα» δάνεια στους ισολογισμούς τους, βρίσκονται πλέον σε ιστορικά χαμηλό δείκτη ΜΕΔ 3,3%.

Αναλυτικότερα στην ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρονται τα εξής:

«Ο κ. Τσίπρας επιχειρεί ξανά το γνωστό πολιτικό παράδοξο: Να εμφανίζεται σαν πυροσβέστης στη φωτιά που ο ίδιος άναψε. Ο κ. Τσίπρας , με τον νόμο 4354/2015, θεσμοθέτησε τη λειτουργία των funds και των servicers. Το 2017 εισήγαγε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και από το 2018 τους μετέτρεψε σε καθημερινότητα. Επί των ημερών του, τα «κόκκινα» δάνεια εκτοξεύθηκαν στα 107 δισ. ευρώ και παρέμεναν πάνω από το 43% του συνόλου των δανείων, όταν η υπόλοιπη Ευρώπη ήδη τα μείωνε δραστικά.

Ο ίδιος δεν επέτρεψε ποτέ στους δανειολήπτες να εξαγοράσουν τα δάνειά τους στις τιμές στις οποίες τα αποκτούσαν τα funds. Αντίθετα, ο κ. Τσακαλώτος δήλωνε το 2017 πως «δεν είναι λογικό» να δοθεί αυτή η δυνατότητα. Και ενώ επί χρόνια καλλιεργούσε ψεύτικες ελπίδες σε χιλιάδες δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, δεν έδωσε ποτέ καμία ουσιαστική λύση.

Και τώρα, με σκηνοθετημένα βίντεο κοινωνικής ευαισθησίας, επιχειρεί να παρουσιαστεί σαν υπερασπιστής των αδύναμων.

Μόνο που τα βίντεο ξεχνιούνται. Οι υπογραφές μένουν.

Σήμερα, η εικόνα της χώρας δεν έχει καμία σχέση με το χάος που παρέδωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

•Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν μειωθεί από 99,7 δισ. ευρώ το 2018 στα 72,6 δισ. ευρώ.

• Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων προς εξυπηρετούμενα δάνεια έχει υποχωρήσει από το 101,3% στο 40,5%.

• Ο εξυπηρετούμενος δανεισμός πλέον είναι υπερδιπλάσιος του μη εξυπηρετούμενου: 179,2 δισ. ευρώ έναντι 72,6 δισ. ευρώ

• Οι ελληνικές τράπεζες, από σχεδόν 50% «κόκκινα» δάνεια στους ισολογισμούς τους, βρίσκονται πλέον σε ιστορικά χαμηλό δείκτη ΜΕΔ 3,3%.

• Το πρόγραμμα «Ηρακλής» εξυγίανε το τραπεζικό σύστημα, συνέβαλε καθοριστικά στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και επέτρεψε στις τράπεζες να επιστρέψουν στον βασικό τους ρόλο: τη χρηματοδότηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

• Μόνο το τελευταίο εξάμηνο πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο κάθε μήνα ρυθμίσεις οφειλών ύψους 330 εκατ. ευρώ, με το 42% να αφορά στεγαστικά δάνεια.

• Το 80% των πλειστηριασμών τελικά αναστέλλεται, ενώ στις κατοικίες οι κατακυρώσεις κινούνται περίπου στο 10% του συνόλου των οικιστικών ακινήτων.

• Για πρώτη φορά δίνεται ουσιαστική δυνατότητα προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, με δυνατότητα μεγαλύτερου «κουρέματος» και χαμηλότερων δόσεων.

• Και, επίσης, για πρώτη φορά υπάρχει ολοκληρωμένη λύση και για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, με δυνατότητα ρύθμισης, σημαντικής ελάφρυνσης της οφειλής και μακροπρόθεσμες βιώσιμες λύσεις.

Η διαφορά είναι απλή:

Ο κ. Τσίπρας επενδύει στα προβλήματα, ακόμη και σ αυτά που ο ίδιος δημιούργησε.

Η κυβέρνηση επενδύσει στις λύσεις»