Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν την εφαρμογή όλων των υφιστάμενων εμπορικών συμφωνιών τους και να συγκροτήσουν νέα συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Την ανακοίνωση έκανε ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας, μετά τη συνάντηση του Σι Τζινπίνγκ με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο.

«Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών πέτυχαν συνολικά θετικά αποτελέσματα, όπως η συνέχιση της εφαρμογής όλων των συμφωνιών που συνήφθησαν σε προηγούμενες διαβουλεύσεις, και αποφάσισαν να συστήσουν ένα συμβούλιο για το εμπόριο και ένα άλλο για τις επενδύσεις», δήλωσε ο Γουάνγκ Γι, σύμφωνα με ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Στο τέλος της διήμερης συνόδου κορυφής με τον Κινέζο ομόλογό του, ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε από την Κίνα, κάνοντας λόγο για «φανταστικές» εμπορικές συμφωνίες με το Πεκίνο. Ωστόσο, δεν υπήρξε αναφορά σε πρόοδο σχετικά με διεθνή ζητήματα, όπως ο πόλεμος με το Ιράν.

Ο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος προσκλήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, θα πραγματοποιήσει «επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ φέτος το φθινόπωρο», σύμφωνα με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών και το πρακτορείο Xinhua.

Εμπορικές σχέσεις και αγορές

Οι δύο χώρες συμφώνησαν επίσης να εξετάσουν τις ανησυχίες εκατέρωθεν για την πρόσβαση στις αγορές αγροτικών προϊόντων και να προωθήσουν την αύξηση του εμπορίου προς αμφότερες τις κατευθύνσεις. Η συμφωνία περιλαμβάνει αμοιβαίες μειώσεις τελωνειακών δασμών, όπως διευκρίνισε ο Γουάνγκ Γι.

Σημειώνεται ότι, ο Ντόναλντ Τραμπ συνοδευόταν από πολυμελή αντιπροσωπεία Αμερικανών επιχειρηματικών ηγετών. Η αμερικανική πλευρά επιδίωκε να εξασφαλίσει συγκεκριμένες συμφωνίες, ιδίως στον τομέα της γεωργίας, καθώς και κινεζικές δεσμεύσεις για επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, καμία τέτοια συμφωνία δεν ανακοινώθηκε ή παρουσιάστηκε λεπτομερώς μετά την αναχώρηση του Αμερικανού προέδρου από το Πεκίνο.

Η σύνοδος είχε στόχο να περιορίσει τις εντάσεις στις σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων. Οι αναλυτές εκτιμούσαν ότι δεν θα σημειωνόταν ουσιαστική πρόοδος σε στρατηγικής σημασίας ζητήματα, ενώ ο Τραμπ, που αντιμετωπίζει προκλήσεις στη Μέση Ανατολή και τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, επιδίωκε να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον με σαφείς οικονομικές δεσμεύσεις.