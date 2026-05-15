Ο Παναθηναϊκός πήρε άνετη νίκη με 99-75 απέναντι στη Μύκονο για το πρώτο παιχνίδι των playoffs της Stoiximan GBL, αφήνοντας πίσω του τον αποκλεισμό από το Final Four της Αθήνμας κόντρα στη Βαλένθια.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μπήκε αποφασισμένη στο παιχνίδι, «χτίζοντας» από νωρίς μεγάλη διαφορά και δείχνοντας διάθεση να ελέγξει πλήρως τον ρυθμό, χωρίς να αφήσει περιθώρια αμφισβήτησης στους φιλοξενούμενους.

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Ντίνος Μήτογλου με 24 πόντους, ενώ σημαντική επιθετική στήριξη πρόσφεραν οι Βασίλης Τολιόπουλος και Μάριους Γκριγκόνις με 15 πόντους έκαστος, σε μια συνολικά πλουραλιστική εμφάνιση.

Η διαφορά ανέβηκε από νωρίς σε διψήφια επίπεδα και έφτασε ακόμη και πάνω από τους 30 πόντους, με τον Παναθηναϊκό να διαχειρίζεται εύκολα το προβάδισμά του μέχρι το τελικό 99-75 και να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά.