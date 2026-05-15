ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 31-9, 56-31, 82-53, 99-75
Παναθηναϊκός: Ο Καλαϊτζάκης αποχώρησε τραυματίας με πρόβλημα στον αστράγαλο
Απρόοπτο για τον Παναθηναϊκό στην αναμέτρηση με τη Μύκονο Betsson, καθώς ο Γιώργος Καλαϊτζάκης αποχώρησε τραυματίας με πρόβλημα στον αστράγαλο. Ο Έλληνας γκαρντ τραυματίστηκε τη στιγμή που έδινε ασίστ στον Μήτογλου, όταν στραβοπάτησε πάνω στο πόδι του Άπλμπι και γύρισε τον αστράγαλό του. Αμέσως μετά τη φάση, ο Καλαϊτζάκης κατευθύνθηκε κουτσαίνοντας προς τον πάγκο, όπου […]
Euroleague: Άνοιξε η πλατφόρμα της μεταπώλησης εισιτηρίων για το Final Four στην Αθήνα
Η EuroLeague γνωστοποίησε το απόγευμα της Παρασκευής (15/5) το άνοιγμα της επίσημης πλατφόρμας επαναπώλησης εισιτηρίων για το Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί το διάστημα 22-24 Μαΐου στο Telekom Center. Η διοργανώτρια αρχή ενημέρωσε πως η πλατφόρμα θα παραμείνει ενεργή έως και το βράδυ της Κυριακής (17/5), δίνοντας τη δυνατότητα σε φιλάθλους να εξασφαλίσουν θέση […]
Μπιμπέροβιτς: «Θέλουμε να σηκώσουμε ξανά το τρόπαιο»
Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς αναφέρθηκε στο προσεχές Final Four της Euroleague, με τη Φενέρμπαχτσε να ετοιμάζεται για ακόμη μία μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση. Η τουρκική ομάδα θα βρεθεί για τρίτη διαδοχική χρονιά στην τελική φάση της διοργάνωσης και ταξιδεύει στην Αθήνα, όπου στο T-Center θα επιχειρήσει να διατηρήσει τα σκήπτρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Μάλιστα, η Φενέρμπαχτσε θα […]
LIVE: Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson 99-75 (τελ.)
Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson για το Game 1 των προημιτελικών της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Για να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση, πατήστε εδώ.
Καταδικάστηκε σε οκτώ μήνες φυλάκιση ο Κάρλικ Τζόουνς της Παρτίζαν
Σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με διετή αναστολή καταδικάστηκε ο Κάρλικ Τζόουνς, μετά την εμπλοκή του σε επεισόδιο που σημειώθηκε πριν από περίπου έναν χρόνο στο Βελιγράδι. Ο παίκτης της Παρτίζαν κρίθηκε ένοχος από τις σερβικές αρχές για πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης, καθώς σύμφωνα με την υπόθεση είχε χτυπήσει άνδρα με μπουκάλι κατά τη διάρκεια […]