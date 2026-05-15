Σφοδρή καταιγίδα έπληξε τη βόρεια Ινδία, προκαλώντας τον θάνατο 111 ανθρώπων στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η ένταση των ανέμων και οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές.

Ένας άνδρας εκτινάχθηκε μαζί με την οροφή του σπιτιού του, όταν οι θυελλώδεις άνεμοι σάρωσαν την περιοχή. Προσγειώθηκε περίπου 15 μέτρα μακριά και, όπως περιέγραψε, «γλίτωσε από θαύμα» με κατάγματα στα χέρια.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα ξερίζωσαν δέντρα και παρέσυραν στέγες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Οι τοπικές υπηρεσίες πολιτικής προστασίας ανακοίνωσαν ότι πάνω από 111 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δεκάδες τραυματίστηκαν και 87 σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Τουρκία

Ισχυροί ανεμοστρόβιλοι έπληξαν πολλές περιοχές της Τουρκίας, προκαλώντας τεράστιες ζημιές σε υποδομές και κατοικίες. Το φαινόμενο θεωρείται σπάνιο για την περιοχή και αποδίδεται στη μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της επιφάνειας της θάλασσας του Αιγαίου και των ψυχρών αερίων μαζών που κινήθηκαν από τα βορειοδυτικά.

Η σύγκρουση αυτών των αέριων μαζών δημιούργησε ισχυρά συστήματα καταιγίδων, τα οποία προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το 80% των κτισμάτων στην Ογιάκα έχουν υποστεί σοβαρές φθορές και δεν μπορούν πλέον να κατοικηθούν.