Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον ηγέτη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ, σε αεροπορική επιδρομή στην Πόλη της Γάζας, παρά την ισχύουσα εκεχειρία. Την είδηση γνωστοποίησαν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ, την ώρα που το Ισραήλ επεκτείνει τον έλεγχό του στη Λωρίδα της Γάζας.

Η δολοφονία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από τη Χαμάς, ωστόσο η ενέργεια θεωρείται παραβίαση της εκεχειρίας. Το Ισραήλ έχει κατά το παρελθόν δικαιολογήσει παρόμοιες επιθέσεις, υποστηρίζοντας ότι οι στόχοι αποτελούσαν ενεργές απειλές για τα στρατεύματά του.

Σύμφωνα με παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης, η επιδρομή έπληξε κτίριο κατοικιών στη συνοικία Ριμάλ της Πόλης της Γάζας.

Η ανακοίνωση Νετανιάχου – Κατζ

Σε κοινή δήλωσή τους, οι Νετανιάχου και Κατζ ανέφεραν ότι διέταξαν τη δολοφονία του Χαντάντ, τον οποίο χαρακτήρισαν διοικητή της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς και «έναν από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου».

«Ο Χαντάντ ήταν υπεύθυνος για τη δολοφονία, την απαγωγή και τη βλάβη χιλιάδων Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών των IDF. Κρατούσε τους ομήρους μας σε βάναυση αιχμαλωσία, διηύθυνε τρομοκρατικές επιχειρήσεις εναντίον των δυνάμεών μας και αρνήθηκε να εφαρμόσει τη συμφωνία με επικεφαλής τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ για την αποσυναρμολόγηση των όπλων της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Οι δύο αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) και η μυστική υπηρεσία Shin Bet «εφαρμόζουν πλήρως την πολιτική της κυβέρνησης να περιορίζει τις απειλές και να εξουδετερώνει προληπτικά τους εχθρούς μας». «Αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα προς όλους τους δολοφόνους που επιδιώκουν τον θάνατό μας. Αργά ή γρήγορα, το Ισραήλ θα σας φτάσει», σημείωσαν.

Αναφορές για τον θάνατο του Χαντάντ

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι υπάρχουν «αρχικές ενδείξεις» πως ο Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ σκοτώθηκε. Μέχρι στιγμής, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δεν έχουν προβεί σε επίσημη επιβεβαίωση.

Το ισραηλινό Channel 12, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, μετέδωσε ότι η εντολή για τη δολοφονία δόθηκε τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο Χαντάντ θεωρήθηκε εμπόδιο στις προσπάθειες να πειστεί η Χαμάς να αφοπλιστεί.

Νετανιάχου: Ελέγχουμε το 60% της Γάζας

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν πλέον το 60% της Λωρίδας της Γάζας. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επιβεβαίωση της επέκτασης του ισραηλινού ελέγχου στην περιοχή, ενώ ο Νετανιάχου άφησε να εννοηθεί πως οι επιχειρήσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί.

«Τα τελευταία δύο χρόνια δείξαμε σε ολόκληρο τον κόσμο την έμφυτη δύναμη του λαού μας, του κράτους μας, του στρατού μας, της κληρονομιάς μας», δήλωσε ο Νετανιάχου, με αφορμή την «Ημέρα της Ιερουσαλήμ».

«Φέραμε σπίτι όλους τους ομήρους μας, μέχρι και τον τελευταίο. (…) Δεν έχουμε παραχωρήσει κανένα έδαφος. Ορισμένοι μας είπαν να φύγουμε, δεν φύγαμε, και σήμερα ελέγχουμε το 60% της περιοχής. Αύριο, θα δούμε», πρόσθεσε.

Παρά την εκεχειρία και τις διεθνείς προσπάθειες για ειρήνη, οι ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα συνεχίζονται. Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου — δύο χρόνια μετά τον πόλεμο που ξεκίνησε με την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ και την απαγωγή ομήρων.