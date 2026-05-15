Νέα επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας από το Σάββατο (16/5) με βροχές, καταιγίδες αλλά και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, δύο βαρομετρικά χαμηλά πλησιάζουν τη χώρα, το ένα από την περιοχή της Ιταλίας και το δεύτερο από τις ακτές της βόρειας Αφρικής. Το δεύτερο σύστημα αναμένεται να μεταφέρει σημαντικές ποσότητες αφρικανικής σκόνης, επηρεάζοντας ιδιαίτερα περιοχές της νότιας Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, από σήμερα (15/5) το βράδυ και κυρίως το Σάββατο, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία αλλάζει σημαντικά. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους και θα ενισχυθούν, ευνοώντας τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας. Στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια αναμένονται ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα .

Αντίθετα, στη νότια Ελλάδα θα επικρατήσουν αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, λασποβροχές κατά τόπους και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Τα μεγαλύτερα προβλήματα από την αφρικανική σκόνη αναμένονται σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και νότια Πελοπόννησο. Στις περιοχές αυτές οι συγκεντρώσεις σκόνης ενδέχεται να ξεπεράσουν τα επιτρεπτά όρια, γι’ αυτό συνιστάται προσοχή σε άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ωστόσο, η αλλαγή του καιρού δε φαίνεται να έχει μεγάλη διάρκεια. Από την Κυριακή αναμένεται σταδιακή επικράτηση βορειοδυτικών ανέμων, που θα βοηθήσουν στην απομάκρυνση της αφρικανικής σκόνης και στη βελτίωση των καιρικών συνθηκών. Η νέα εβδομάδα αναμένεται να κυλήσει με φυσιολογική για την εποχή αστάθεια, με ηλιοφάνεια τις πρωινές ώρες και πιθανότητα απογευματινών μπόρων ή καταιγίδων σε αρκετές περιοχές.