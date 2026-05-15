Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι – απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες και εκ νέου τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι – απογευμα όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια και εκ νέου τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Το βράδυ θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με πιθανή βροχή το μεσημέρι στη δυτική ορεινή Κρήτη.

Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 και στην Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 με 23, τοπικά στα νότια έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους τις πρωινές ώρες και εκ νέου τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-05-2026

Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα τμήματα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά και τη Μακεδονία. Τα φαινόμενα αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια (περιοχές Πελοποννήσου και Κρήτης).

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ. Σταδιακά από το απόγευμα στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες και το βόρειο Αιγαίο τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17-05-2026

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα και υπάρχει πιθανότητα όμβρων στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα το πρωί στο ανατολικό Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-05-2026

Στα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.