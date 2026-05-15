Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά στην ενεργοποίηση της Δράσης 1.1.2 «Επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη χωρίς αύξηση της αλιευτικής ικανότητας», στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027», με στόχο τον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου της χώρας.

Η πρόσκληση προβλέπει δημόσια δαπάνη ύψους 16 εκατ. ευρώ, ενώ δίνεται η δυνατότητα ένταξης πράξεων έως το 110% της διαθέσιμης χρηματοδότησης.

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, στις 13:00.

Η δράση θεσμοθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 58002/06.03.2026 Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1599, και αφορά επενδύσεις που ενισχύουν τη βιωσιμότητα, την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, χωρίς να αυξάνεται η αλιευτική πίεση στους θαλάσσιους πόρους.

Στόχος της παρέμβασης είναι να στηριχθούν επενδυτικά σχέδια προς όφελος περίπου 400 επαγγελματιών αλιέων και επιχειρήσεων του κλάδου. Πρόκειται για μια δράση με έντονο αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς δίνεται ιδιαίτερη έμφαση:

στη μικρή παράκτια αλιεία,

στα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά,

και στις τοπικές κοινωνίες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την αλιευτική δραστηριότητα.

Δικαιούχοι της δράσης είναι ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών:

ως ατομικές επιχειρήσεις,

ως νομικές οντότητες,

καθώς και συμπλοιοκτησίες,

υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν επαγγελματικά την αλιεία με ενεργό αλιευτικό σκάφος και διαθέτουν επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ.

Η δράση καλύπτει επίσης και την αλιεία εσωτερικών υδάτων.

Τα ποσοστά δημόσιας χρηματοδότησης διαμορφώνονται ως εξής:

Για τους ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται στο 50% στην επικράτεια και μπορεί να φτάσει έως το 85% για πράξεις που υλοποιούνται στα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά.

Για τους ιδιοκτήτες σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, ολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων, που δεν χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία, η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται στο 80% και μπορεί να φτάσει στο 85% στα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά.

Για τους ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών εσωτερικών υδάτων, ολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων, που επίσης δεν χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία, η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται στο 80%.

Μέσα από τη δράση χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις που αφορούν:

τη βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων πάνω στα σκάφη,

τη βελτίωση των συνθηκών υγείας και υγιεινής,

την αναβάθμιση των εργασιακών συνθηκών,

τη βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους,

καθώς και τη διασφάλιση της ποιότητας και της υγιεινής των αλιευμάτων.

Στην πράξη, πρόκειται για επενδύσεις που στοχεύουν να κάνουν την καθημερινότητα των αλιέων πιο ασφαλή, πιο σύγχρονη και πιο αποτελεσματική, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν την αξία και την εμπορικότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

εξοπλισμός ασφάλειας,

μέσα ατομικής προστασίας,

παρεμβάσεις βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και υγιεινής επί του σκάφους,

παρεμβάσεις για τη διατήρηση της ποιότητας και υγιεινής των αλιευμάτων,

ψυκτικός εξοπλισμός,

καθώς και η αγορά οχήματος για την ασφαλή και υγιεινή μεταφορά αλιευτικών προϊόντων.

Το όχημα θα πρέπει να διαθέτει κλειστό ψυχόμενο χώρο και ψυκτική εγκατάσταση.Προβλέπεται έως ένα όχημα ανά σκάφος, ενώ για τους ιδιοκτήτες σκαφών παράκτιας αλιείας το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο του οχήματος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 1,5 τόνους.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης ορίζεται στις 5.000 ευρώ, ενώ ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να φτάσει έως και τις 500.000 ευρώ.

Η διάρκεια υλοποίησης των πράξεων προβλέπεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης, με δυνατότητα παράτασης έως και 6 μήνες σε τεκμηριωμένες περιπτώσεις.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΚΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση app.opske.gr.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολών προς τους δικαιούχους.