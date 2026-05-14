Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ, συμφώνησε να προχωρήσει στην παραγγελία 200 αεροσκαφών της Boeing, περιγράφοντας την κίνηση αυτή ως έμπρακτη δέσμευση του Κινέζου ηγέτη.

«Ένα πράγμα στο οποίο συμφώνησε σήμερα είναι ότι πρόκειται να παραγγείλει 200 αεροσκάφη», ανέφερε ο Τραμπ σε απόσπασμα συνέντευξής του στον Σον Χάνιτι του Fox News, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη.

«Μιλάμε για την Boeing», διευκρίνισε ο Τραμπ. «Διακόσια μεγάλα σκάφη», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά: «Αυτό σημαίνει πολλές θέσεις εργασίας».

Ο mμερικανός Πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι ο κολοσσός της αεροναυπηγικής επεδίωκε αρχικά μια μικρότερη παραγγελία. «Η Boeing ήθελε 150 [αεροσκάφη], εκείνος πήρε 200», δήλωσε ο Τραμπ.

Τέλος, ο αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι δηλώσεις του Σι ισοδυναμούν με δέσμευση για την οριστικοποίηση της αγοράς από την Boeing.