Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, Ακύλας, προκάλεσε αίσθηση στη Βιέννη με μια απρόσμενη στιγμή κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Wiwibloggs, ενόψει του μεγάλου τελικού της Eurovision που θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου.

Μπροστά σε κοινό, ο τραγουδιστής άρχισε να νιαουρίζει, ζητώντας από τους παρευρισκόμενους να τον μιμηθούν. Στη συνέχεια, τους κάλεσε να φωνάξουν Ferto, δημιουργώντας μια σκηνή που έγινε αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ακύλας θα εμφανιστεί στη σκηνή του τελικού της Eurovision το βράδυ του Σαββάτου 14 Μαΐου. Παρά το μικρό ατύχημα που είχε μετά την πρόκρισή του – το οποίο του προκάλεσε θλάση στην πλάτη – διαβεβαίωσε τους θαυμαστές του ότι η επίδοσή του δεν θα επηρεαστεί.

Στην εμφάνισή του θα πλαισιώνεται από τους Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλη Μιχαηλίδη, Χρίστο Νικολάου και Κωνσταντίνο Μακρυπίδη. Μαζί θα παρουσιάσουν το τραγούδι Ferto, ένα ψηφιακό παραμύθι που φέρει την καλλιτεχνική υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού.

Η εμφάνιση του Ακύλα στον Α’ Ημιτελικό είχε ήδη συγκεντρώσει θετικά σχόλια, ενισχύοντας τις προσδοκίες για μια εντυπωσιακή παρουσία στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026.