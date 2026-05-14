Η Ντουμπάι BC επιστρέφει επιτέλους στη φυσική της έδρα, την «Coca-Cola Arena» στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έπειτα από 66 ημέρες που αγωνίστηκε μακριά από το Ντουμπάι, με προσωρινή παρουσία στη Βοσνία.

Η απόφαση για τη μετακίνηση της ομάδας, όπως και των συλλόγων του Τελ Αβίβ (Μακάμπι και Χάποελ), είχε ληφθεί από τη EuroLeague τον περασμένο Μάρτιο, λόγω των εξελίξεων και της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Το διάστημα αυτό, η Ντουμπάι χρησιμοποίησε ως προσωρινές έδρες το Σαράγεβο και τη Ζένιτσα, δίνοντας εκεί εννέα εντός έδρας αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ομάδα των Εμιράτων ανακοίνωσε πλέον την επιστροφή της στην κανονική της βάση, με αφορμή τους εντός έδρας ημιτελικούς της ABA League απέναντι στην Μπούντουτσνοστ, οι οποίοι ξεκινούν την Τετάρτη 20 Μαΐου.

Ο συνδιευθύνων σύμβουλος και general manager της ομάδας, Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς, ανέφερε

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευγνώμονες που επιστρέφουμε επιτέλους στο σπίτι μας, στο Ντουμπάι, μετά από περισσότερους από δύο μήνες μακριά.

Ήταν μια δύσκολη περίοδος για όλους στον σύλλογο, αλλά σε όλο αυτό το διάστημα νιώσαμε απίστευτη στήριξη από τον πρόεδρο, τους φιλάθλους μας, τους συνεργάτες, την ABA League, την EuroLeague και τις τοπικές αρχές που βοήθησαν να γίνει δυνατή αυτή η επιστροφή.

Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε ειλικρινά τους ανθρώπους στο Σαράγεβο και τη Ζένιτσα, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, που μας υποδέχθηκαν και μας έκαναν να νιώσουμε σαν στο σπίτι μας αυτό το διάστημα.

Η στήριξή τους σήμαινε πολλά για τους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και τις οικογένειές τους. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ και στην Μπόσνα για τη συνεργασία, τη φιλοξενία και τη βοήθειά της αυτούς τους τελευταίους μήνες.

Τώρα ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στην Coca-Cola Arena για το πιο σημαντικό κομμάτι της σεζόν και να αγωνιστούμε ξανά μπροστά στους φιλάθλους μας στο Ντουμπάι.

Καλούμε όλους να βρεθούν στις 20 Μαΐου στην Coca-Cola Arena και να δημιουργήσουν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα για την ομάδα, καθώς φέρνουμε τους ημιτελικούς της ABA League πίσω στο σπίτι μας».