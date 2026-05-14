Η Ελλάδα κατέκτησε για ακόμη μια χρονιά τη 2η θέση παγκοσμίως στο διεθνές πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία», ανάμεσα σε 51 χώρες, συγκεντρώνοντας 624 βραβευμένες ακτές. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη διαρκή πρόοδο της χώρας στην προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα των παράκτιων περιοχών της.

Η ανακοίνωση της ΕΕΠΦ και η επετειακή χρονιά

Οι φετινές βραβεύσεις ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία». Η εκδήλωση εντάχθηκε στις επετειακές δράσεις για τα 75 χρόνια λειτουργίας της ΕΕΠΦ και τελούσε υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

Η θέση της Ελλάδας και οι πρωταγωνιστές των βραβεύσεων

Η Ελλάδα διατηρεί σταθερά ανοδική πορεία, καθώς κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός των βραβευμένων σημείων, που φέτος ξεπέρασαν και πάλι τα 600. Η χώρα κατέχει το 14% των συνολικών βραβευμένων ακτών μεταξύ των 51 συμμετεχουσών χωρών.

Πρώτος νομός αναδείχθηκε η Χαλκιδική με 93 σημαίες, ενώ η Περιφέρεια Κρήτης παρέμεινε στην κορυφή με 154 βραβευμένες ακτές. Συνολικά, η Διεθνής Επιτροπή απένειμε 4.378 σημαίες σε ακτές, 747 σε μαρίνες και 158 σε τουριστικά σκάφη παγκοσμίως.

Η εκδήλωση και τα μηνύματα για τον τουρισμό

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, θεσμικών φορέων και στελεχών του τουριστικού τομέα, υπογραμμίζοντας τη σημασία του θεσμού για τη εθνική τουριστική στρατηγική και την προβολή της χώρας διεθνώς.

Την έναρξη της εκδήλωσης έκαναν ο Πρόεδρος της ΕΕΠΦ και Πρόεδρος του Ιδρύματος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (FEE) Νίκος Πέτρου, καθώς και η Υπεύθυνη Συντονισμού του Προγράμματος Σταματίνα Συρίγου.

Οι επόμενες αλλαγές στο Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία»

Ο κ. Πέτρου τόνισε ότι το Πρόγραμμα αποτελεί εδώ και 40 χρόνια διεθνές πρότυπο ποιότητας και ασφάλειας των ακτών, αναδεικνύοντας τη συνεχή προσπάθεια και τη δέσμευση των διαχειριστών τους. Παράλληλα, εξήγησε πως, λόγω των νέων διεθνών απαιτήσεων και των αυστηρότερων προϋποθέσεων που θα ισχύσουν από το 2028, αποφασίστηκε η εισαγωγή μιας μεταβατικής βράβευσης διετούς διάρκειας για το 2026–2027.

Οι ετήσιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν κανονικά, ωστόσο για το 2027 οι διαχειριστές θα υποβάλλουν μόνο τα ετήσια στοιχεία που θα εξετάζονται από την Εθνική Επιτροπή. Το μέτρο αυτό μειώνει το διοικητικό βάρος και προσφέρει περισσότερο χρόνο προσαρμογής στα νέα κριτήρια, χωρίς να επηρεάζει την ποιότητα των ακτών.

Όπως σημείωσε ο Πρόεδρος της ΕΕΠΦ, η απόφαση είναι προσωρινή και λειτουργεί ως μηχανισμός προσαρμογής, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία και τη συνέπεια του Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» σε διεθνές επίπεδο.