Είσαι ο Λανουά. Γνωρίζεις πως παίζονται όλα για τις πρώτες θέσεις της Σούπερ Λίγκας και δη για τη δεύτερη, την αγωνιστική που έρχεται και ολοκληρώνεται η αγωνιστική σεζόν.

Έχεις δείξει πως θέλεις να παραμείνεις στο πόστο του αρχιδιαιτητή του ελληνικού πρωταθλήματος. Και τι κάνεις λίγα 24ωρα πριν πέσει η αυλαία;

Φέρνεις διαιτητή από τη Γεωργία! Σύμφωνοι, μπορεί να σου αρέσει η Παρί και να έχεις μαγευτεί από τον φοβερό και τρομερό Χβιτσά Κβαρατσχέλια, δεν σημαίνει όμως αυτό πως όλοι οι ποδοσφαιράνθρωποι από τη Γεωργία είναι τοπ επιπέδου.

Ο εξτρέμ των πρωταθλητών Ευρώπης και φιναλίστ του επερχόμενου τελικού του Τσάμπιονς Λιγκ, αναμφίβολα είναι ο κορυφαίος εξτρέμ του καιρού μας.

Ο Γκόγκα Κικατσεϊσβίλι, όμως; Τι διαπιστευτήρια έχει δώσει ως διαιτητής όχι μόνο σε ένα πρωτάθλημα που δεν το λες ανωτέρου επιπέδου, αλλά και στην Ευρώπη;

Πόσο αληθινά κορυφαίος είναι ο Γεωργιανός διαιτητής; Έπαιξε εφέτος σε τρία ματς της League Phase του Europa League (Ζάλτσμπουργκ-Φερετσβάρος 2-3, Ντιναμό Ζάγκρεμπ-Μπέτις 1-3, Μακάμπι-Μπολόνια 0-3), ενώ στα προκριματικά του Conference League, σφύριξε το Αρης Λεμεσού-ΑΕΚ 2-2.

Δίνεις, λοιπόν, σε ένα διαιτητή από τη Γεωργία το Παναθηναϊκός –ΠΑΟΚ και περιμένεις να μην ειπωθεί το παραμικρό. Προφανώς, αγνοείς την πραγματικότητα.

Επιπρόσθετα, άλλη μια επιπόλαιη κίνηση από τον Λανουά είναι πως φέρνει στα μέρη μας και τον Ιταλό Αντρέα Κολόμπο και την ομάδα του.

Ναι, διαιτητή από τη γειτονική χώρα που το σκάνδαλο με τη διαιτησία απασχολεί τους πάντες! Και ακόμη, πριν από ελάχιστα 24ωρα είναι που ο επίσης Ιταλός διαιτητής Νταβίντε Σότσα στο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής των πλέι οφ ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 3-1 μέτρησε το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ ( Γερεμέγεφ) και ενώ είχε προηγηθεί οφσάιντ του Μπάμπα που εμπόδιζε το οπτικό πεδίο του Τζολάκη.

Ο Στεφάν Λανουά λέει «ο Κολόμπο στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός». Ρισκάρει. Και δεν πρέπει να ξεχνά πως κατά καιρούς πολλές ομάδες έχουν βγάλει ανακοινώσεις για τη διαιτησία και τα πεπραγμένα της.

Ένα γαλλικό στοίχημα για την τελευταία αγωνιστική που ισοδυναμεί με πρόκληση. Ενας νουνεχής, αναμφίβολα θα το είχε αποφύγει. Ο Λανουά, όμως, δείχνει αμετανόητος.