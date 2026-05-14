Πρώτον, είναι γνωστό ότι κανένας Δήμος δεν εκδίδει πρωτόκολλα κατεδάφισης, δεν χαρακτηρίζει αυθαίρετες κατασκευές και δεν αποφασίζει για την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων. Οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται και εκτελούνται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που ορίζει η νομοθεσία. Σε ένα κράτος δικαίου οι ρόλοι είναι διακριτοί και δεν μπορεί να παρουσιάζεται ο Δήμος ως ο υπεύθυνος για ενέργειες που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων Αρχών.

Δεύτερον, είναι άδικο και παραπλανητικό να παρουσιάζεται η υπόθεση του Λαυρακά ως προσωπική ή πολιτική σύγκρουση της δημάρχου με ανθρώπους που επισκέπτονται ή ζουν στο νησί. Η Γαύδος είναι ένας μικρός, ευαίσθητος και προστατευόμενος τόπος με ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία και ο Λαυρακάς – Αϊ-Γιάννης είναι οικότοπος προτεραιότητας (για την ενημέρωσή σας: οικότοπος προτεραιότητας είναι τύπος φυσικού οικοτόπου που κινδυνεύει με εξαφάνιση).

Η ανάγκη προστασίας δημόσιων εκτάσεων και εφαρμογής της νομιμότητας δεν στρέφεται απέναντι σε ανθρώπους· αφορά την ευθύνη που έχουμε όλοι απέναντι στο νησί και στις επόμενες γενιές.

Η συντριπτική πλειοψηφία της τοπικής κοινωνίας, ανεξάρτητα από πολιτικές ή προσωπικές διαφορές, συμφωνεί σε κάτι αυτονόητο: ότι η Γαύδος δεν μπορεί να λειτουργεί εκτός θεσμικού πλαισίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε πως υπάρχουν άνθρωποι που επί χρόνια συνδέθηκαν βιωματικά με τον τόπο. Αυτό όμως δεν επιτρέπει την παγίωση καταστάσεων αυθαίρετης κατάληψης δημόσιου χώρου ή την αντίληψη ότι στη Γαύδο μπορούν να ισχύουν διαφορετικοί κανόνες.

Τα τελευταία χρόνια η Γαύδος έχει αποδείξει ότι βελτίωση της καθημερινότητας και προστασία του περιβάλλοντος μπορούν να συνυπάρχουν όταν υπάρχει σχέδιο και συνέπεια. Παρά τις μεγάλες δυσκολίες της νησιωτικότητας και το μεγαλύτερο πρόβλημά μας που είναι η συνδεσιμότητα, ο Δήμος έχει πετύχει σημαντικά αποτελέσματα στη διαχείριση απορριμμάτων και την ανακύκλωση, με διακρίσεις και πρωτιές σε πανελλαδικό επίπεδο, ενώ στον τομέα του νερού καταφέραμε, μέσα από έργα και σύγχρονα συστήματα τηλεμετρίας, να εξασφαλίσουμε ικανοποιητική επάρκεια και συνεχή παρακολούθηση ποιότητας και ποσότητας των υδάτων σε ένα άνυδρο νησί, όπου αυτό πριν από λίγα χρόνια έμοιαζε αδύνατο.

Για αυτό και στηρίζουμε την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου και ειδικά προσαρμοσμένου σχεδίου για τη Γαύδο, που θα συνδυάζει τη βιώσιμη ανάπτυξη με την ουσιαστική προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας, όπως ο Λαυρακάς και ο Αϊ-Γιάννης. Τέλος, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Δήμος Γαύδου δεν λειτουργεί ούτε εκδικητικά ούτε επιλεκτικά. Λειτουργεί θεσμικά, μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων του, με μοναδικό γνώμονα την προστασία ενός δημόσιου και περιβαλλοντικά πολύτιμου τόπου. Η εφαρμογή του νόμου δεν είναι σύγκρουση με ανθρώπους· είναι υποχρέωση απέναντι στο νησί, στους κατοίκους του και στις επόμενες γενιές. Η εύκολη πόλωση, οι προσωπικές επιθέσεις και η δημιουργία εντυπώσεων δεν δίνουν λύσεις στα πραγματικά προβλήματα της Γαύδου. Εμείς συνεχίζουμε να λειτουργούμε θεσμικά με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο σύνολο της κοινωνίας και όχι με γνώμονα συμφέροντα μικρών και διαφορετικών ομάδων που αντιδρούν επειδή αλλάζουν παγιωμένες καταστάσεις και πρακτικές που επί χρόνια θεωρούνταν αποδεκτές.

Η Λίλιαν Στεφανάκη είναι δήμαρχος της Γαύδου