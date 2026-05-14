Στο διπλό-σκανδάλο του αρχιδιαιτητή της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, με τους ορισμούς Γεωργιανών διαιτητών στο Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και Ιταλών στον ΑΕΚ-Ολυμπιακός, αναφέρθηκε ο Κώστας Καραπαπάς με αναρτήσεις του στα social media.

Aναλυτικά όσα έγραψε

«Ήταν ένας Γάλλος, ένας Κολόμπο και ένας Γεωργιανός.

Δεν είναι ανέκδοτο.

Είναι το Ελληνικό Ποδόσφαιρο!

Ξεπεράσατε κάθε όριο! Σε μια αγωνιστική που κρίνεται η 2η θέση, η ΑΧΡΗΣΤΗ ΕΠΟ, η ΚΕΔ και ο Λανουά επιλέγουν για το ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ τον Κολόμπο, διαιτητή 1ης κατηγορίας και όχι Ελίτ, με παρατηρητή τον Φωτιάδη Ευθυμιάδη της ΚΕΔ που κάνει όλο το παιχνίδι στις μικρές κατηγορίες και γεμίζει τους πίνακες με διαιτητές από τη Λάρισα και πάνω (τυχαίο λέτε;).

Στο άλλο ματς της ημέρας στο ΠΑΟ-ΠΑΟΚ, πέρα από το ότι εξασφάλισαν κάποιοι το «κεκλεισμένων» (όλοι… βολεμένοι με άδεια την έδρα της… Κηφισιάς) όρισαν κι εκεί διαιτητή όχι ελίτ αλλά 1ης κατηγορίας από την διαιτητομάνα ΓΕΩΡΓΙΑ!

Ναι! Όρισαν Γεωργιανό διαιτητή στο πιο κρίσιμο παιχνίδι του ΠΑΟΚ.

Προσοχή παιδιά, μη γίνει κανένα λάθος έτσι;

Κοκκίνισε από ντροπή ακόμα και ο Μπαλτάκος».

