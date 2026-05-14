Ένα πλοίο-οπλοστάσιο που παρείχε υποστήριξη σε εταιρείες ασφαλείας για την προστασία εμπορικών πλοίων κατασχέθηκε στον Κόλπο του Ομάν από ιρανικό στρατιωτικό προσωπικό, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard.

Σύμφωνα με τον βρετανικό οργανισμό Maritime Trade Operations, το πλοίο «κατευθύνεται προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα».

Όπως μετέδωσε το BBC, επικαλούμενο το MarineTraffic, το σκάφος Hui Chuan με σημαία της Ονδούρας εξέπεμψε για τελευταία φορά σήμα την Τετάρτη, 40 μίλια βορειοανατολικά της Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τον τελευταίο μήνα βρισκόταν στα ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών του Ομάν και των ΗΑΕ.

Το Hui Chuan λειτουργούσε ως πλωτό οπλοστάσιο, αποθηκεύοντας όπλα για εταιρείες ασφαλείας που προστατεύουν εμπορικά πλοία από επιθέσεις πειρατών. Δεν έχει γίνει γνωστό τι περιείχε το πλοίο τη στιγμή της κατάσχεσης ή ποιος το χρησιμοποιούσε.

Στο παρελθόν, τέτοιου τύπου πλοία είχαν τη βάση τους στην Ερυθρά Θάλασσα, στον Κόλπο του Άντεν και στον Κόλπο του Ομάν, ώστε οι φρουροί ασφαλείας να μπορούν να παραλαμβάνουν και να παραδίδουν όπλα και πυρομαχικά με ευκολία.

Η κατάσχεση του Hui Chuan σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την επίθεση που δέχτηκε πλοίο υπό ινδική σημαία στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, σύμφωνα με Ινδούς αξιωματούχους.

Το πλοίο Haji Ali φέρεται να βυθίστηκε στην ίδια θαλάσσια περιοχή έπειτα από έκρηξη που, σύμφωνα με τη Vanguard, πιθανώς προκλήθηκε από «drone ή πύραυλο». Το πλήρωμά του διασώθηκε.