Η πορεία προς τη σκηνή της Βιέννης και τον μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026 το Σάββατο 16 Μαΐου δεν ήταν ένας δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα για τον Akylas, ο οποίος σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη που παραχώρησε στο Eurofan House στη Βιέννη, γύρισε τον χρόνο πίσω, στις μέρες που η καθημερινότητά του απείχε πολύ από τη λάμψη των προβολέων.

Ο Akylas μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας στην επαρχία, όπου η queer ταυτότητά του τον έφερε αντιμέτωπο με σκληρές συμπεριφορές, ενώ οι γύρω του τον παρότρυναν να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του. «Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη στην Ελλάδα, ως queer αγόρι που υπέστη τόσο πολύ bullying και, ξέρετε, δεν είχα χρήματα, δεν είχα γνωριμίες, καμία γνωριμία. Τόσοι πολλοί άνθρωποι μου έλεγαν, ότι πρέπει να σταματήσω να το κάνω αυτό και ότι πρέπει να αλλάξω καριέρα και ότι σπαταλάω τον χρόνο μου. Αλλά ποτέ δεν τους άκουσα και ποτέ δεν σταμάτησα. Και αυτό πρέπει να κάνετε όλοι σας» είπε καταχειροκροτούμενος.

Μάλιστα, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στον διαγωνισμό αναφέρθηκε και στο το μύνημα που θέλει να περάσει στο κοινό με το «Ferto». Όπως είπε «το Ferto φαίνεται σαν ένα αστείο τραγούδι στην αρχή. Είναι ένα αστείο τραγούδι, φυσικά. Αλλά έχει κάτι γλυκόπικρο μέσα του, όπως και η ζωή. Το Ferto μιλάει για την απληστία και την υπερκατανάλωση, την αδιάκοπη ανθρώπινη ανάγκη να θέλουμε πάντα όλο και περισσότερα πράγματα, σε μια προσπάθεια να γεμίσουμε τα κενά που άφησε η στέρηση. Και είναι η φωνή -στην πραγματικότητα- της γενιάς μου, ειδικά των Ελλήνων, επειδή μεγαλώσαμε σε μια πραγματικά μεγάλη οικονομική κρίση. Έτσι, πολλοί από εμάς μεγαλώσαμε με την αίσθηση, ότι κάτι έλειπε. Θυμάμαι τον εαυτό μου ως παιδί στο σπίτι, είχαμε τόσες πολλές δυσκολίες, τόσα πολλά οικονομικά προβλήματα στο σπίτι μου. Και είναι ένα τραγούδι ευγνωμοσύνης, επίσης προς τη μητέρα μου και προς όλους εκείνους τους γονείς εκεί έξω, που προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο που μπορούν για τα παιδιά τους, ακόμη κι αν δεν έχουν πολλά…».

Οι στίχοι του τραγουδιού όπως είπε ο ίδιος, κινούνται γύρω από την έννοια της εσωτερικής σύγκρουσης, της απώλειας, αλλά και της ανάγκης για προσωπική λύτρωση. Όπως χαρακτηριστικά λέει στο «Ferto» o Akylas: «Κυνηγάω τα πάντα µέχρι να τα φτάσω. Θελω ενα στέµµα κι έναν θρόνο να κάτσω. Ενα µπλοκ επιταγών και check σε όλους να γράψω. Φέρε µου ένα ποτό, που θέλω να ξεδιψάσω. Φέρτα µου όλα όλα πάλι δε θα χορτάσω», καυτηριάζοντας τη στάση των ανθρώπων που δεν αρκούνται σε αυτά που έχουν. Κλείνοντας, έδωσε μία συμβουλή σε όλους τους νέους καλλιτέχνες, λέγοντας ότι: «Έχετε τη μαγεία στα χέρια σας. Μπορείτε να αλλάξετε τη ζωή σας 100% αν το θέλετε. Απλά πιστέψτε στον εαυτό σας και αγαπήστε τον περισσότερο».