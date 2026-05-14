Περίπου 80 Ρομά επιτέθηκαν την Πέμπτη (14/5) κατά αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ στα Άνω Λιόσια, με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί εντόπισαν ύποπτο όχημα στην περιοχή και επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο. Ο οδηγός δεν σταμάτησε στο σήμα των αρχών και ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, οδηγώντας σε καταδίωξη που κατέληξε στην οδό Αναγεννήσεως.

Η επίθεση και ο τραυματισμός

Όταν οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. προσέγγισαν το σημείο, φέρονται να δέχθηκαν επίθεση από δεκάδες Ρομά που , σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εξήλθαν από παρακείμενο καταυλισμό. Οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν πέτρες, μπουκάλια και ξύλα, προκαλώντας ένταση και αναστάτωση στην περιοχή.

Από τα επεισόδια τραυματίστηκε αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Ζημιές υπέστη και μηχανή της ΕΛ.ΑΣ. που βρέθηκε στο επίκεντρο των επιθέσεων.

Προσαγωγές και έρευνα

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε τρεις προσαγωγές. Μεταξύ των προσαχθέντων, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι ο οδηγός του οχήματος που προσπάθησε να διαφύγει, καθώς και δύο γυναίκες που φέρονται να συμμετείχαν στα επεισόδια.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει την προανάκριση για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την ταυτοποίηση επιπλέον ατόμων που συμμετείχαν στην επίθεση κατά των αστυνομικών.