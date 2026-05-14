Απάτη στην Κέρκυρα με θύμα έναν ηλικιωμένο άνδρα εξιχνίασε η αστυνομία, έπειτα από συντονισμένες έρευνες των αρχών. Οι δράστες προσποιήθηκαν υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ και κατάφεραν να αποσπάσουν από τον 79χρονο το ποσό των 200.000 ευρώ και ένα χρυσό δαχτυλίδι.

Σύμφωνα με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας, η εγκληματική ομάδα αποτελούνταν από τέσσερις ημεδαπούς – τρεις άνδρες ηλικίας 26, 29 και 32 ετών και μία γυναίκα 46 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα.

Η καταγγελία του ηλικιωμένου

Ο 79χρονος κατήγγειλε ότι το μεσημέρι της Τετάρτης δέχθηκε επίσκεψη από άγνωστο άτομο, το οποίο παρουσιάστηκε ως υπάλληλος της ΔΕΔΔΗΕ. Με τη δικαιολογία ελέγχου, ο επιτήδειος κατάφερε να τον πείσει να παραδώσει σε συνεργό του το χρηματικό ποσό των 200.000 ευρώ και ένα χρυσό δαχτυλίδι.

Η αστυνομική έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε την εμπλοκή των τεσσάρων ατόμων, όπως και τον τρόπο δράσης της ομάδας. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι οι δράστες δρούσαν οργανωμένα, με σαφή καταμερισμό ρόλων.

Οι συλλήψεις και τα ευρήματα

Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση με τη συμμετοχή αστυνομικών των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, Πρόληψης και Διαμεσολάβησης και του Αστυνομικού Τμήματος Κέρκυρας. Η επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη τριών μελών της ομάδας – δύο ανδρών, 26 και 32 ετών, και μιας γυναίκας 46 ετών.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 13.195 ευρώ, κινητά τηλέφωνα και ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην παράνομη δραστηριότητα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλοι συνεργοί, καθώς και πιθανή εμπλοκή των συλληφθέντων σε παρόμοιες υποθέσεις απάτης.