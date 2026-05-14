Αποζημιώσεις συνολικού ύψους 3,6 εκατ. ευρώ καταβάλλονται από σήμερα και κατά τις επόμενες ημέρες σε 226 κτηνοτρόφους στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι πληρωμές αφορούν ζώα που θανατώθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων εξάλειψης της επιζωοτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση των πληγεισών εκμεταλλεύσεων.

Αναλυτικά, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καταβάλλονται 164.545,70 ευρώ σε 34 δικαιούχους, ενώ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας οι αποζημιώσεις ανέρχονται σε 3.463.804,30 ευρώ και αφορούν 192 δικαιούχους.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, στις 28 Απριλίου είχε προηγηθεί η καταβολή 22.757.594,65 ευρώ σε 849 δικαιούχους για αποζημιώσεις λόγω ευλογιάς των αιγοπροβάτων και αφθώδους πυρετού. Με τη σημερινή πληρωμή, το συνολικό ποσό που έχει διατεθεί το 2026 για θανατωθέντα ζώα εξαιτίας επιζωοτιών ανέρχεται σε 26.385.944,65 ευρώ.

Επιπλέον, στις 4 Απριλίου είχαν καταβληθεί 4,4 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών που σχετίζονται με την εφαρμογή των κτηνιατρικών μέτρων αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και του αφθώδους πυρετού.