Ενας από τους πρώτους που πήγαν στο έδρανο του Τζεμ Ετζντεμιρ για να τον συγχαρούν ήταν ο Βίνφριντ Κρέτσμαν, ο απερχόμενος έπειτα από 15 χρόνια Πράσινος πρωθυπουργός της Βάδης-Βυρτεμβέργης. Ο Τζεμ Ετζντεμιρ είναι ο δεύτερος Πράσινος, αλλά ο πρώτος πρωθυπουργός τουρκικής καταγωγής σε ομόσπονδο κρατίδιο της Γερμανίας. Εξελέγη χθες με την πλειοψηφία Πρασίνων και Χριστιανοδημοκρατών (CDU) στην τοπική βουλή της Στουτγάρδης που προέκυψε από τις εκλογές του κρατιδίου στις αρχές Μαρτίου. Χρειαζόταν τουλάχιστον 79 βουλευτές, υπέρ του Ετζντεμιρ ψήφισαν 93 από τους 157 βουλευτές.

Η πλειοψηφία ήταν άνετη, αλλά η ψηφοφορία άφησε τη σκιά της διαρροής 19 βουλευτών από τους 112 που έχουν τα δύο κυβερνητικά κόμματα της συμπολίτευσης στην τοπική βουλή. Οι διαρροές ήταν βουλευτές του συντηρητικού CDU που δεν μπορούν να χωνέψουν την ήττα τους στις εκλογές του Μαρτίου. Τις κέρδισε ο Πράσινος Τζεμ Ετζντεμιρ, ενώ υπολειπόταν 14 μονάδες, έκοψε πρώτος το νήμα με 27.000 ψήφους διαφορά (0,5%).

Η ακροδεξιά απόπειρα

Την απογοήτευση των Χριστιανοδημοκρατών προσπάθησε να εκμεταλλευτεί χθες το ακροδεξιό AfD προτείνοντας για πρωθυπουργό τον πρόεδρο του CDU Μάουελ Χάγκελ. Αυτός αρνήθηκε την υποψηφιότητα και κατηγόρησε το AfD για «παιχνίδια με τη δημοκρατία», τα οποία ο ίδιος και το κόμμα του δεν θα επιτρέψουν.

Τελικά υπέρ του Χάγκελ ψήφισαν 34 βουλευτές, ένας λιγότερο από το σύνολο των βουλευτών του ΑfD. H προσπάθεια της Ακροδεξιάς να διαρρήξει τις γραμμές της συντηρητικής Χριστιανοδημοκρατίας απέτυχε.

H εκλογή του Τζεμ Ετζντεμιρ είναι «ιστορική στιγμή» για τη Γερμανία, «είναι η νέα κανονικότητα της Γερμανίας», σχολίασε ο πολιτειολόγος Φρανκ Μπρετσνάιντερ στο ειδησεογραφικό κανάλι «Phoenix». Οι μετανάστες που κάλεσε μαζικά η Γερμανία στο δεύτερο μισό του προηγούμενου αιώνα για τις ανάγκες της βιομηχανίας, όχι μόνο δεν έφυγαν όπως ήλπιζαν εκείνοι που τους χαρακτήριζαν «γκασταρμπάιτερ» («επισκέπτες – εργάτες»), αλλά τα παιδιά τους μπορούν να φτάσουν στα ανώτατα αξιώματα της χώρας, όπως στο παράδειγμα του Τζεμ Ετζντεμιρ.

Μέρος της «νέας κανονικότητας», βεβαίως, είναι και το ακροδεξιό, εν μέρει εξτρεμιστικό, AfD που οραματίζεται την επιστροφή στην εθνικιστική, προπολεμική Γερμανία.

Το παιδί των γκασταρμπάιτερ

O δρόμος για το παιδί των τούρκων «γκασταρμπάιτερ» μέχρι την έδρα του πρωθυπουργού στη Βάδη-Βυρτεμβέργη ήταν μακρύς. Ο 60χρονος Τζεμ Ετζντεμιρ γεννήθηκε στο Μπαντ Ούραχ της Βάδης-Βυρτεμβέργης από γονείς μετανάστες από την Τουρκία στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Αποφοίτησε κοινωνικός παιδαγωγός, εργάστηκε σε κέντρα νεότητας και για λίγο ως δημοσιογράφος στο Ρότλινγκεν αλλά μπήκε γρήγορα στην πολιτική και εκλέχτηκε σε ηλικία 28 χρονών βουλευτής των Πρασίνων στην Ομοσπονδιακή Βουλή, ως ένας από τους πρώτους τουρκικής καταγωγής βουλευτές της Μπούντεσταγκ. Αποσύρθηκε για λίγο ύστερα από μία υπόθεση ενός καταχρηστικού ιδιωτικού δανείου, αλλά επανήλθε ως ευρωβουλευτής των Πρασίνων.

Επί μία δεκαετία (2008 – 2018) ήταν συμπρόεδρος των Πρασίνων, στις εκλογές του 2017 ήταν στο δίδυμο των επικεφαλής του ψηφοδελτίου των Πρασίνων. Στην προηγούμενη κυβέρνηση του καγκελαρίου Ολαφ Σολτς ήταν ομοσπονδιακός υπουργός Τροφίμων και Γεωργίας έως τον Μάιο του 2025, ως πρώτος γερμανός ομοσπονδιακός υπουργός τουρκικής καταγωγής.

Ως πρωθυπουργός ενός από τα ισχυρότερα βιομηχανικά κρατίδια της Γερμανίας με την Dαimler, την Porsche και την Bosch στο έδαφός του, βασική προτεραιότητα είναι η δομική κρίση της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. H συμφωνία κυβερνητικού προγράμματος 160 σελίδων έχει έντονη τη σφραγίδα του κυβερνητικού του εταίρου CDU, που θα συγκυβερνήσει με πρωθυπουργό τον Τζεμ Ετζντεμιρ για μία πενταετία.

Για τον τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Πράσινος Τζεμ Ετζντεμιρ είναι «κόκκινο πανί», εξαιτίας της ανοιχτής, σφοδρής κριτικής του στο έλλειμμα δημοκρατίας και στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία.